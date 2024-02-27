前港姐冠軍難得回港送別親人　睇夜景打卡獲讚靚過當年選美

現年29歲的雷莊𠒇（Juliette）在2017年參選港姐一舉奪得冠軍及最上鏡小姐獎，翌年參選華姐更獲得季軍。不過雷莊𠒇當選後一直備受爭議，甚至被外界狠批是「最醜港姐冠軍」，但她一於懶理，卸任後更拒與TVB續約，返回加拿大發展。近日雷莊𠒇難得回港，她在IG曬出於飛鵝山欣賞夜景的打卡照，並寫道：「Being home HK, just puts the biggest smile on my face. （回到家，讓我展現最燦爛的笑容。）」，相中所見，身穿牛仔卡通圖案恤衫的雷莊𠒇，打扮休閒簡單，再加上一頭長直髮，一改以往性感打扮更顯青春活力，連招牌齙牙都消失，不少網民都留言表示歡迎她回港，又大讚她靚過當年選美時期！

雷莊𠒇近年在加拿大發展。（IG@juliettelouie）

近日雷莊𠒇難得回港。（IG@juliettelouie）

身材大走樣！（IG@juliettelouie）

自信十足。（IG@juliettelouie）

其實雷莊𠒇昨晚（26日）曾Post出一張靈堂照，並寫道：「until we meet again Popo, have a blast in Heaven, don’t be too savage to those boys」、「I”ll miss you so much」，看來她今次回港是送親人最後一程。現時身兼演員及模特兒的雷莊𠒇，曾表示有意進軍荷里活發展，她曾在《Three Pines》中飾演一名員警，亦有參演Netflix的《The Recruit》，但戲份不多。一向自信十足的雷莊𠒇前年更再度踏上選美舞台，代表香港出戰國際性選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，最後獲得殿軍。

送別親人。（IG@juliettelouie）

送別親人。（IG@juliettelouie）

上月接受手術。（IG@juliettelouie）