前港姐冠軍難得回港送別親人　睇夜景打卡獲讚靚過當年選美

現年29歲的雷莊𠒇(Juliette)在2017年參選港姐一舉奪得冠軍及最上鏡小姐獎,翌年參選華姐更獲得季軍。不過雷莊𠒇當選後一直備受爭議,甚至被外界狠批是「最醜港姐冠軍」,但她一於懶理,卸任後更拒與TVB續約,返回加拿大發展。近日雷莊𠒇難得回港,她在IG曬出於飛鵝山欣賞夜景的打卡照,並寫道:「Being home HK, just puts the biggest smile on my face. (回到家,讓我展現最燦爛的笑容。)」,相中所見,身穿牛仔卡通圖案恤衫的雷莊𠒇,打扮休閒簡單,再加上一頭長直髮,一改以往性感打扮更顯青春活力,連招牌齙牙都消失,不少網民都留言表示歡迎她回港,又大讚她靚過當年選美時期!

雷莊𠒇近年在加拿大發展。(IG@juliettelouie)

近日雷莊𠒇難得回港。(IG@juliettelouie)

身材大走樣!(IG@juliettelouie)

自信十足。(IG@juliettelouie)

其實雷莊𠒇昨晚(26日)曾Post出一張靈堂照,並寫道:「until we meet again Popo, have a blast in Heaven, don’t be too savage to those boys」、「I”ll miss you so much」,看來她今次回港是送親人最後一程。現時身兼演員及模特兒的雷莊𠒇,曾表示有意進軍荷里活發展,她曾在《Three Pines》中飾演一名員警,亦有參演Netflix的《The Recruit》,但戲份不多。一向自信十足的雷莊𠒇前年更再度踏上選美舞台,代表香港出戰國際性選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」,最後獲得殿軍。

送別親人。(IG@juliettelouie)

送別親人。(IG@juliettelouie)

上月接受手術。(IG@juliettelouie)