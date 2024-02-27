盧宛茵從影半世紀竟被後輩教做戲　「我直情︰吓？」隨即霸氣回應

縱橫演藝圈超過50年的Madam Lo盧宛茵，被封為「御用媽媽/奶奶」，曾飾演過70多個男藝人嘅阿媽，並入紙《健力士世界紀錄》，申請劇集中飾演最多藝人阿媽創舉。Madam Lo演戲如斯資深，但竟有後輩敢出言「教」她講對白？



Madam Lo 是TVB御用媽媽/奶奶。（《BB來了》影片截圖）

Madam Lo 曾入紙《健力士世界紀錄》，申請劇集中飾演最多藝人阿媽創舉。（《性在有情》影片截圖）

即使是在二十多年前的處境喜劇《卡拉屋企》中，Madam Lo 已經要作過份成熟的造型。(影片截圖)

「《好聲音》唱吓歌又話出嚟拍喇」

盧宛茵與吳浣儀近日接受幕後人楊紹鴻的YouTube節目《小鴻吹水站》訪問時，聽到楊紹鴻指：「TVB四五十歲仲做緊小生真係拗晒頭。」Madam Lo不禁大笑，並表示：「我哋以前都有戲劇大師，即係阿King（鍾景輝）教我哋呀嘛，我哋都獲益良多。但而家唔係嘅，《好聲音》唱吓歌又話出嚟拍喇……賣吓廣告又話拍啦！香港先生香港小姐又出嚟拍，真係拗晒頭而家咁嘅！」

Madam Lo從影半世紀。（影片截圖）

Madam Lo盧宛茵私下其實相當時髦。（梁碧玲 攝）

帶六七個助手開工︰咩事呀？

愈講愈興奮嘅Madam Lo更爆料：「樣樣唔識出嚟拍一舊雲咁仲要教人喎，（教同輩啫唔係教你地吓嘛？）唔係架，試過叫『你呢句對白應該咁喎』，佢居然咁講，我直情，吓？我望吓佢，我又唔答，咪照自己咁做囉使乜理佢啫。」吳浣儀亦指現時新人排場太多：「見好多啦出嚟拍戲，又助手梳頭化妝一個人帶一堆。」Madam Lo：「以前大碧姐（鄧碧雲）都係一個人返嚟，帶六七個呀傻嘅。依家睇見啲人外景都作嘔，一個擔遮一個拎杯茶一個撥扇，咩事呀，點會搞到咁架。」

盧宛茵與吳浣儀近日接受幕後人楊紹鴻的YouTube節目《小鴻吹水站》訪問。（影片截圖）

盧宛茵指有後輩教自己做戲。（影片截圖）

盧宛茵聽到表示不願理會。（影片截圖）