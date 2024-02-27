金像獎最佳新演員夕陽下晒火辣泳裝照　逆天身材網民高呼流鼻血

33歲的王丹妮（Louise）模特兒出身，雖然已為人母，但身材一樣弗到漏，近年她還進軍影壇，憑電影《梅艷芳》人氣急升，兼奪得第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」，前途可謂無可限量。

王丹妮近年進軍影壇，憑電影《梅艷芳》人氣急升。（資料圖片）

王丹妮成功打造傳記電影中的梅姐。（《梅艷芳》電影劇照）

王丹妮憑《梅艷芳》奪得第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」。（IG@l_for_louise）

除了成為影壇「新寵」外，由於身材高䠷，兼凹凸有致，王丹妮向來都是國際品牌的寵兒，但工作以外其私下衣著非常簡樸，所以她每次在社交平台分享性感少少的靚相都引起網民騷動。

身材出眾的王丹妮向來都是品牌的寵兒。（IG@l_for_louise）

能駕馭不同造型。（IG@l_for_louise）

王丹妮私下衣著簡單、平實。（IG@l_for_louise）

近日，王丹妮在無預警下投放一枚震撼彈，於社交平台罕有分享性感泳衣照，她在夕陽美景襯托下，大曬其逆天身材，結實的背溝加一雙修長的美腿，由頭到腳零贅肉，令人羨慕。之後王丹妮還在水中上演一幕「出水芙蓉」，S型身段加上豐滿上圍，吸睛度爆燈。王丹妮亦非常享受地寫上：「The Vitamin Sea」。

大騷S型身材。（IG@l_for_louise）

逆天長腿。（IG@l_for_louise）

結實背溝。（IG@l_for_louise）

王丹妮去年底與老公羅孝勇（Sheldon）於澳洲補辦婚禮，幸福又甜蜜，網民都好奇王丹妮這輯「老公視覺」泳衣照是否由對方操刀，又大讚：「Nose bleeding」、「會唔會太靚」、「oh my god ... 你到底是誰呀！。。點解可以咁正。。。每個女孩想要的身材。。包括我」、「OMG啊啊啊啊啊啊啊啊！！！Louise姐姐的身材簡直太絕了（無數少男少女為之瘋狂）」。

豐滿上圍，網民高呼流鼻血。（IG@l_for_louise）

美人美景。（IG@l_for_louise）