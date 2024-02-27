Soojin徐穗珍首度來港開見面會　盼同粉絲「約會」睇香港夜景打卡

Soojin徐穗珍以Solo歌手於去年11月出道大受歡迎，新歌《AGASSY》迅速獲得千萬點擊，近日承勢宣佈舉行粉絲見面會，香港成為其中一站！



Soojin徐穗珍來港開粉絲見面會。（IG圖片）

Soojin徐穗珍來港開粉絲見面會。（IG圖片）

徐穗珍憑性感可愛形象，一直深受粉絲追捧，所以非常期待與香港粉絲們首次見面：「我現在努力學廣東話，希望大家到時聽得明我講咩！我依家識『我愛你』、『好可愛』呢兩句，歡迎大家多啲同我講。」

Soojin徐穗珍來港開粉絲見面會。（IG圖片）

「2024 SOOJIN 1ST FAN CONCERT TOUR 'Flowering' in Hong Kong」將於3月15日在Star Hall舉行，並於3月1日於hkticketing公開發售。

呢次訪港除了與Fans「約會」外，她更揚言將秘密出巡搵靚景打卡：「我知道香港夜景好靚，所以好想出去影相打卡，希望到時可以偶遇粉絲們！呢次行程都好緊湊，完成澳洲站就要嚟香港，所以依家同經理人爭取留多幾日比我係香港放假。」

「2024 SOOJIN 1ST FAN CONCERT TOUR 'Flowering' in Hong Kong」將於3月15日在Star Hall舉行，並於3月1日於hkticketing公開發售。

剛剛度過農曆新年，徐穗珍表示希望有機會參與其中：「上網學廣東話時，睇到好多『新年』嘅相片，原來香港過年咁熱鬧，有機會都想親身感受一下！」徐穗珍亦得知香港派利是傳統與韓國不同，笑說：「我好多年冇收過利是，希望粉絲們『派利是』，用利是錢買飛支持我嘅Fan Concert，等我到時派翻福利比大家！」

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