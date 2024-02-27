內地頂流港星日本被偶遇　一友好行為獲網民讚抵佢紅足咁耐

吳卓羲（Ron）近年主攻內地市場，更憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，在內地撈得風生水起。雖然如此，但吳卓羲依然貫徹待人親切又無架子的優良品格，所以成功圈粉，深受觀眾和網民的喜愛。

吳卓羲已經參與錄製多個內地綜藝節目。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲近年在內地撈得風生水起。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲近年歌喉還有好大進步。（網上截圖）

近日，就有網民在日本機場開心偶遇吳卓羲，他將2人合照分享到社交平台，並興奮寫上：「日本的第一張照片由偶遇吳卓羲開始」。相中，吳卓羲一身潮爆打扮示人，他更除下口罩，對住鏡頭展露微笑，態度相當友善。網民不禁留言：「吳唱k好友好，摘掉口罩拍照」、「吳卓羲咁nice，抵佢紅足咁耐」。另外也有不少網民羨慕帖主捕獲吳卓羲：「哇。是我男神卓羲喔」、「哇 好正啊甘（咁）都偶遇到」、「羨慕遇到羲哥」，可見吳卓羲人氣非常高。

吳卓羲近日在機場被網民捕獲，合照時他還友善除下口罩。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

由於劇集的角色關係，搞到外界成日覺得吳卓羲衝動又火爆，其實他絕對是圈中一位「Nice Guy」，對住觀眾更是全無架子。如早前吳卓羲到美國拉斯維加斯出席新年晚宴，除了在台上獻唱了多首歌曲外，又主動行到台邊，同觀眾握手兼自拍，相當Nice！而再早之前，他又專程到中山出席姪女的婚宴，期間被賓客瘋狂集郵，他都有求必應。

吳卓羲早前現身美國拉斯維加斯出席新年晚宴，逐一同觀眾握手。（影片截圖）

還自拍。（影片截圖）

吳卓羲專程到中山出席姪女的婚宴，期間被賓客瘋狂集郵。

吳卓羲有求必應。（影片截圖）