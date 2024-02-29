Edward Chan人生歌單《E先生》贏在難得　保持謙卑唔old seafood

本已是金牌監製嘅Edward Chan，去年因《全民造星V》而令更多人認識。他表示其實ViuTV由第一季已經有搵過佢，但因檔期問題，直到《造星V》才能合作。（葉志明攝）

金牌監製Edward Chan將於3月喺亞博舉行首個作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》。入行26年，叱咤樂壇監製大獎都拎過4次，何以會選擇2024年舉行作品展？Edward Chan表示其實一直有主辦單位邀請，直到去年《造星V》後，發現大眾原來對監製一職也有好奇心，於是就有了今次的作品。

作品展將一連兩日舉行。

《E先生》勝在難得

由入行至今，編、曲、監作品無數，要在云云作品揀出最滿意一首，Edward Chan細想後表示：「《E先生連環不幸事件》，呢首歌係我個writer同Edan一齊寫，我係好鍾意合作，而當一個合作有好成績時係更有滿足感；有旋律之後Wyman（黃偉文）再度身訂造呢份詞，件事既organic又咁marketing係好難得，而我咁滿意係因為難得。」

撇除滿意，如果要列出人生歌單的話，《E先生》又能否留低呢？Edward Chan非常認真細想後，交出了歌單：「林奕匡嘅《花灑下的歌》，因為佢可以show到我對情感vulnerable（脆弱） 嘅一面，因為我平時做監製係被信任，但首歌有軟性一面，講緊係一個人沖涼時同自己對話， Phil把聲好磁性，有時我聽到都會好感動，會諗『我有冇呢個時刻呢』，呢首歌係可以引到出嚟，除咗同自己對話仲會反思。」

與新世代歌手合作，Edward Chan話都要humble兼唔好太old seafood。「因為你唔humble的話，會聽唔到佢哋講嘢，咁會對自己危害最大。」（IG圖片）

《濤》係出拳之作

Edward Chan續說：「第2首人生歌單係《濤》，首歌有少少似周星馳磨腳皮十年再出拳嗰下，佢集合我喺大學嘅connection（合唱團），又集合我由細到大喺合唱團聽到嘅聲音，亦集合到廣東歌詞嘅微妙之處。我當時都問『呢首歌點解咁勁㗎小克』，佢攞自己個名講出一種精神，而呢種精神係姜濤發自內心，即係我好難拎陳浩賢個浩去玩到咁嘅事 ，人哋會覺得癡線，但《濤》係講出晒個理論，再加上姜濤好純粹嘅演繹，所以呢件事好organic，而製作過程好宏偉，用咗好多資源，最終令人見到好WOW嘅效果。」 一直揀唔定嘅第3首，最後竟然係薛凱琪嘅《唇印》，Edward Chan 自認嚴肅，但薛凱琪嘅性格、舉止卻讓他無法嚴起來，甚至試過喺錄音室一齊跳唇印舞，難怪會成為Edward Chan人生歌單。

Edward Chan在05年為方大同製作首張個人專輯《Soulboy》，往後七年間一共製作了七張專輯，當中以《15》大碟和歌曲《好不容易》，讓方大同奪得2011年度「叱咤樂壇至尊唱片大獎及至尊歌曲大獎」。

金牌監製的自我質疑

金牌監製看似風光，但Edward Chan指監製絕非一個可用功利去計算的位置，因為製作過程並不會預知能否幫助對方事業更上一層樓。「成敗都係算在我的頭上，所以做監製去搵功利、滿足感係好唔有效。換言之，要換個方式去搵滿足感，因為人有惰性，做監製無標準，好似做極都唔完，如果唔係為滿足感，好易喺一個位就會停，而精鍊嘅精神未必可發揮到最大，所以監製係職人嘅角色。」

雖說不能計算，但能否看到對方的潛質呢，Edward Chan認為每位被發掘到嘅藝人，都一定有其獨特一面，只不過每個人timing不同，作為監製，要有足夠耐性去等時機來臨。入行至今，一路順風，但原來金牌監製都曾自我質疑。「2011年，方大同嘅《15》拎完好多獎之後，我知我自己做咩，但我會諗如果件事換咗其他監製係咪都一樣。因為方大同喺我眼中實在好叻，所以喺佢好叻情況下，同佢係緣份的碰上而得到某一個成績，我會隨即問自己『呢個成績係咪真係自己創造出嚟』，但其實都係過後先諗，所以人就係犯賤。哈哈 ！」

Randy早前與徐浩及簡俊毅組成組合V，其後轉幕後製作，並開始與Edward Chan合作。（IG圖片)

寧願與後浪共存

Edward Chan當年因得到鍾鎮濤給予嘅機會而入行，其後再獲雷頌德邀請擔任黎明演唱會鍵琴手，「畀機會」在Edward Chan來說，又是否特別多呢？他提到當初為徐浩與周錫漢（Randy）任監製時，問對方將來的計劃時，得到一句︰「我將來想做你」的答案，印象十分深刻。「未來都係會有人超越你，自己點進步就係要擁抱呢個轉變，所以一方面好似好肯俾機會人，其實呢樣嘢係貼金，去到後來我明白Mark Lui 佢當時畀機會我， 純粹因為佢要搵一個Talent，而我幫到佢嘅音樂。你整熄呢個後浪啫，仲有好多浪，你整到幾多個 ？不如唔好浪費時間做無謂嘢，乘住個浪去滑浪。」

《造星V》眾多參賽者中，Edward Chan表示最睇好希晉。「由90幾強開始聽到總決賽佢進步好大，呢個進步好似有將我同佢提及嘅一啲要素擺喺心，一個artist有咁嘅質素，前途係好無限。」（資料圖片）

4次叱咤的變化

要得到咁多「機會」，相信同Edward Chan在《造星V》時提到嘅「Humble（謙卑）」有關，他十分介意別人對監製的看法，所以要做到可靠、可以被信賴。而回顧4次叱咤樂壇監製大獎心情時，呢位監製都係一如以往的humble。「第一次係等咗好耐，超級直覺試嘅喜悅，我知道當中除咗自己仲有啲運氣，咁啱嘅天時地利，第二次會感到呢次人和雖然都係三分一，但係大份嘅三分一，好似自己真係做得到；第三次我覺得係對我團隊好大嘅肯定，因為我希望做到榜樣俾佢哋睇，就係只要你不斷地博命將自己喜歡嘅嘢做好，係會做到有成績；第四次『吓』感覺係強烈啲，因為頭10個月好平淡，去到11月時朋友同我講有幾多冠軍歌，陳柏宋啲歌播得好好，加加埋埋咁砌到件事出嚟。」

Hair: Ian Wong @ ii salon

Makeup: Agnes Yeung

Styling: Sam Fung