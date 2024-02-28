飛馳人生熱愛篇劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《飛馳人生熱愛篇》是延續了《飛馳人生1》的故事，由十一月執導，由胡先煦、王彥霖領銜主演的賽車故事劇，胡先煦更挑戰雙重人格的角色。該劇描述了張馳在《飛馳人生1》時賽車衝出賽道後身負重傷，突然靈魂出竅回到5年前林臻東的身體內。之後林臻東在不斷阻止張馳重蹈覆轍時，重新認識了自己，最後2人都成為飛馳車隊的一員，共同向夢想進化。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

飛馳人生熱愛篇｜劇情大綱

飛馳人生熱愛篇是一個以賽車手為題材的追夢成長故事，張馳曾經在一場意外，導致無緣冠軍車手，之後更意外地進入了5年前超級富二代林臻東的體內，令林臻東有2種人格，分別是成熟穩重的林臻東，及油嘴滑舌的馳臻東。馳臻東一邊與林臻東搶奪身體﹐希望可以令張馳避免重蹈覆轍，但同時也令林臻東慢慢進入賽車世界。林臻東在接觸賽車後告別了過往被計劃好的人生道路，不顧一切地成為一個車手。林臻東由一開始不知道自己真正熱愛的東西是什麼的人，到能夠守護著自己的夢想，敢於出發的人。2人以熱情與夢想為燃料，飛馳在人生的賽道上，永不認輸。

飛馳人生熱愛篇｜播出時間｜最新追劇日曆

飛馳人生熱愛篇一共28集，優酷會員首播5集，連更新10天，SVIP提前6小時解鎖正片。非會員每日一集。

網劇飛馳人生熱愛篇@Weibo

飛馳人生熱愛篇｜演員人物關係圖

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飛馳人生熱愛篇｜演員

林臻東 (胡先煦演)

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張馳 (王彥霖演)

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魏千里(喻恩泰演)

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艾菲(王影璐演)