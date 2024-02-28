陳敏之喪母後首度重返直播間帶貨　開工前憶起媽媽淚崩：一食就喊

陳敏之媽媽於上月25日不敵急性血癌離世，喪母後心情仍未平伏的敏之，不時在IG發文懷念媽媽。昨日（27日）是陳敏之在媽媽離世後，首度重返直播間帶貨，她一如以往專業地逐一介紹產品，期間亦積極與網民互動，有講有笑，非常敬業。不過原來陳敏之在正式開工前於車內食飯時，一講起媽媽即難忍淚水，更一邊食一邊喊，令人心痛。

陳敏之與媽媽感情深厚。（IG@sharonchanmanchi）

不時在IG發文懷念媽媽。（IG@sharonchanmanchi）

昨日（27日）是陳敏之在媽媽離世後，首度重返直播間帶貨。（IG@sharonchanmanchi）

一如以往專業地逐一介紹產品。（影片截圖）

期間亦積極與網民互動，有講有笑，非常敬業。（影片截圖）

陳敏之逐步復工。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之在本月初出席新劇《執法者們》活動。（資料圖片）

陳敏之講起夢見母親，泣不成聲。（資料圖片）

自從媽媽離世後，陳敏之的情緒大受打擊，不時在IG吐露憶母心情。陳媽媽離世至今一個月，陳敏之亦逐步復工，昨日她就重返直播間帶貨，她在開工前於車內食飯，自言：「我都要回復正常㗎喇個人。」片中所見，陳敏之準備了自家飯盒，她透露媽媽每次都會親自下廚準備好給她開工前食，但如今媽媽已不在人世，所以就由工人姐姐代勞：「以前都係媽咪整嘅，希望食得返佢嘅味道啦。」

陳敏之在開工前於車內拍片。（影片截圖）

準備了自家飯盒。（影片截圖）

陳敏之透露媽媽每次都會親自下廚準備好給她開工前食。（影片截圖）

不過陳敏之期間不禁憶起亡母，忍不住眼濕濕，更一度淚崩：「一食就喊，呢啲雞都係媽咪以前……係好難頂，但係我都要堅強，佢唔會想我餓親啦，我會加油呀，唔使擔心！」故作堅強的模樣令人心痛，網民紛紛留言為她加油打氣：「抱抱敏之，要堅強」、「一定要堅強下去，加油姐姐，永遠支持你」、「不管多難生活還要繼續，明天又是新的一天，希望你儘快走出來」。

一食就喊。（影片截圖）

令人心痛。（影片截圖）