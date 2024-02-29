鄭杞瑤泳衣中門大開性感噴血　酒店低胸睡衣自拍險走光惹遐想

鄭杞瑤（Kylie C.）出道幾年，一直因身材引起不少討論度。早前她在賀歲盃擔任主播，雖然穿著密實冷衫，但因為太緊身，令傲人上圍包都包唔住，更有球迷影低她走路的側面片段，效果動盪，獲球迷大讚好波。

鄧月平（中）本身都是有料之人，Kylie C.一拍埋去，鄧月平都被比下去，好搶「鋒」頭。（電視截圖）

Kylie C.做賀歲盃主播，獲球迷用emoji讚「好波」。（IG圖片）

Kylie C.一直都不吝嗇性感，雖然講過不想太賣弄身材，以及在電台節目《公子會》自爆過前男友因為她形象太性感，令男友不開心，無奈結束八年情。不過始終豐滿身材確實是其最大賣點，所以她在ViuTV真人騷《戀愛Staycation》和選美節目《尾二一屆口罩小姐選舉》上，仍多次以泳裝上陣，又不時在IG貼相展示玲瓏曲線和膨湃身材。

Kylie C.曾以「Triple May」之名參加《尾二一屆口罩小姐》。（電視截圖）

Kylie C.曾以「Triple May」之名參加《尾二一屆口罩小姐》。（電視截圖）

日前她去酒店玩，亦著住性感睡衣對鏡自拍，更有網民質疑險走光。正當大家以為這張相已經夠正，下一張中門大開泳裝相效果更加噴血！Kylie C.的事業線夾到緊一緊，睇到人流晒鼻血，不論男女Fans都大讚正到暈，表示不斷放大照片來看，又讚她是樣靚身材正的女神。

而以往常常被指「太肥」、「大隻」、「好大份」的她，近日亦勤力健身減肥，她貼側身相太騷最強曲線身材，明顯見到有腹肌，更難得的是瘦身不瘦胸，看來假以時日Kylie C.身材會比現在更好！

這張低胸睡衣相，網民紛紛放大睇下有冇走光。（IG@ckykylie）

Kylie C.著住中門大開的火紅泳衣，大曬逼爆身材！（IG@ckykylie）

Kylie C.以往常被指「太肥」、「大隻」、「好大份」，近日她勤力健身減肥，已操出腹肌，更難得的是瘦身不瘦胸。

以住Kylie C.已曾著過同一套泳衣，這輯靚相亦是她的「代表作」，現時她身型比當時更瘦，但難得上圍冇縮水。（IG@ckykylie）

Kylie C.似乎對紅色情有獨鍾，早前另一套「戰衣」亦是紅色。（IG@ckykylie）

效果一樣好誇張！（IG@ckykylie）

透視係另一種性感。（IG@ckykylie）

晚裝亦得。（IG@ckykylie）