晚吹流量密碼︱飄移板女教練低胸上陣教肥仔　視覺效果極震撼

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（27日）播出第七集，由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目，本集邀請來自於台灣的女嘉賓魚板作客。

肥仔和Dee不斷在節目中猜嘉賓的職業，而肥仔隨即向嘉賓即興說出：「你喜歡我們兩個嗎？」她尷尬回答：「好突然的問題，我的腳本有這一個部份嗎？喜歡喜歡。」經過3分鐘的討論後，嘉賓主動揭曉自己的職業身份是飄移板教練。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（27日）播出第七集，邀請來自於台灣的女嘉賓魚板作客。（節目截圖）

肥仔和Dee不斷在節目中猜嘉賓的職業，嘉賓主動揭曉自己的職業身份是飄移板教練。（節目截圖）

被問到為什麼自稱是魚板，她表示：「魚板是火鍋料的名字（鳴門卷），不是交通版的魚版，其實完全不一樣，因為有了這個綽號，之後才接觸漂移板。講到男女學生的比例，她說：「目前是各一半，初期的時候男學生比較多。」她自爆曾經男同學跟她表白過，並表示：「不多，但滿有趣的，下課要一起吃飯附近有很吃的餐廳。他有表白。」她繼續指不過自己拒絕他，對方之後也沒有再報讀課程。

講到男女學生的比例，她說：「目前是各一半，初期的時候男學生比較多。」（節目截圖）

節目的下半部份，嘉賓魚板更換了一件低胸上衣配搭超短裙示人，隨即教導阿Dee和肥仔玩飄移板。魚板蹲下來調教鞋底位置的時候，鏡頭意外捕捉到她勁低胸的畫面，上圍相當豐滿，令觀眾大飽眼福！她透露目前自己擔任飄移板教練，直到目前為止只是一年，主要是拍攝視頻為主，放在社交網上分享。同時她亦為了這個興趣到達日本參加相關的比賽，更在比賽中獲得不錯的成績。另外翻查魚板的IG，她私底下的生活相當精彩，熱愛穿着比堅尼大騷身材，以及於墾丁拍攝過宣傳影片誘人，吸睛度程度爆燈！

節目的下半部份，魚板蹲下來調教鞋底位置的時候，鏡頭意外捕捉到她勁低胸的畫面。（節目截圖）

魚板為了這個興趣到達日本參加相關的比賽，更在比賽中獲得不錯的成績。。（節目截圖）

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