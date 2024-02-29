婚後事｜與羅子溢黎諾懿掀「四葉草」回憶　陳自瑤青春靚樣被瘋傳

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的的《婚後事》昨晚（28日）第三集除了甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）與紅顏知己兼女友Gina（賴慰玲飾）贏盡焦點，Davey、潘善仁Tim（羅子溢飾）及張明芯Emma（陳自瑤Yoyo飾）的大學回憶場口亦惹起高度關注。劇情講述大學時期對Emma一見鍾情的Davey，在追求女方時竟發現Emma早已情傾Tim；為了成全好友，Davey收起心意及刻意迴避Emma，但偏偏Emma愛屋及烏，更連番鼓勵當時欠債的Davey，令Davey更加愛在心裏口難開。

黎諾懿、羅子溢及陳自瑤昨晚上演大學戲碼。

陳自瑤演大學生。

以青春打扮合體的陳自瑤、羅子溢及黎諾懿更掀起了網民「四葉草集體回憶」，三人昔日的青春「四葉草」靚樣更在網上翻Hit。觀乎網上流傳的《四葉草》系列宣傳照，當年的諾懿及子溢一個傻氣、一個帥氣，Yoyo的青春無敵甜笑樣更是極之吸睛。

《四葉草》黎諾懿。

《四葉草》羅子溢。

《四葉草》陳自瑤。

Yoyo現在跟以前分別不大，是真正的凍齡女神。

三人拍攝大學場口時，亦有不約而同想起昔日拍攝《四葉草》的珍貴點滴，黎諾懿更搞笑謂：「我哋拍緊《四葉草8之老草後生了》。」更搞笑的是，Yoyo對於曾與黎諾懿合作拍《四葉草》竟完全零印象，令諾懿大感傷心難過：「估唔到Yoyo咁樣都可以忘記。」

學黎諾懿話齋，呢個係長大了的「四葉老草」。

回憶返晒嚟！

羅子溢與陳自瑤。

演大學生毫無違和感。

昨晚王敏奕正式出場，飾演「致命誘惑」Mira的敏奕，為了演活外在條件極為吸引的「戀愛腦文青」，在劇中無論舉手投足都散發著極致的女人味及誘惑感。雖然敏奕昨晚出場時間不多，只與Davey作了短暫式的針鋒相對，但已令網民留下足夠深刻印象，大讚敏奕突破了固有的憨直框框，成功殺出新血路：「家嫂好啱個角色」、「原來家嫂可以咁姣」、「呢套嘢選角真係好」。

王敏奕正式出場，使出「致命誘惑」。

令網民留下深刻印象！

獲網民大讚。

另外，羅子溢獲讚演技進步不少，昨晚當善仁與Davey分享如何飽受Emma的逼迫，以及Emma的報復行動是有多自私時，除了眼神流露不甘及怨恨，更激動得頸上的青筋一條條清晰地暴現出來，獲網民大讚「青筋都有戲」。

羅子溢獲讚演技進步不少。

眼神流露不甘及怨恨。