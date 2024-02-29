詹瑞文走出喪妻之痛　4月開騷挑戰單拖喜劇望讓香港人開心起來

詹瑞文將於4 月 6 日至 8 日、及 4 月 12 日至 14 日，在東蒲胡李名靜體育館舉行一連 6 場全新單拖喜劇《即興之王》，門票將於明日(3月1日）在Trip.com 及 PopTicket 公開發售。

詹瑞文將於4月開騷。（大會提供）

造型出位。（大會提供）

詹瑞文今次個騷全新班底、全新創作，整個製作由造型設計、海報拍攝、內容創作、製作團隊都搵嚟新拍檔，務求打破常規，開展香港舞台表演新一章。講到「即興」，當然包括: 執生、臨場發揮、估你唔到、亂噏廿四、出錯兜尾、玩轉觀眾、即場改劇本等等.....的蝦碌攪笑表演過，過往詹瑞文的演出常常都會看到他臨場執生的超凡本領，今次詹瑞文實行要玩盡佢。

貫徹詹瑞文估你唔到風格。（大會提供）

詹瑞文將「即興」發揮之極致（大會提供）

至於造型設計上，海報中其實已經透露咗「單拖」玄機。造型上嘅上下身反差更見其「即興」發揮之極致。上身係一件高級絲質睡衣，而下身係詹瑞文平時著開嘅孖煙通。詹瑞文對此解釋：「因為下身唔係好影到囉，所以就著咩都得。仲要係得一隻人字拖就搞掂，因為另一隻腳唔洗掂地。」

詹瑞文之前悄悄地走在街上「即興」演出。（大會提供）

詹瑞文以全白臉造型做默劇快閃。（大會提供）

其實從一月開始，詹瑞文已靜悄悄地走在街上「即興」演出了好幾場，詹瑞文分別去了中環、赤柱、尖沙咀等街頭，以全白臉造型做默劇快閃，同市民互動，散發開心快樂種子。而選擇默劇原因有兩個，原來當年詹瑞文為咗考入香港演藝學院，投考前專誠尋找默劇大師學藝，期望得到一技旁身，所以默劇可以說是詹瑞文最早接觸的一項表演。

大家打成一片。（大會提供）

詹瑞文希望讓大家開心起來。（大會提供）

另一個更重要的目的，就是讓香港人可以開心起來，重拾「積極之道」，這正是今次演出的重點：「即興」，詹瑞文謂：「即興之道，想做就做！」這幾次「街頭即興」中，詹瑞文坦言能夠讓人快樂就是他一直從事戲劇表演的最大追求，縱然表演當下沒有太多人認出，但跟觀眾互動中見到臉上展現出的快樂笑容，已經是極大滿足。

詹瑞文深受小朋友喜歡。（大會提供）

詹瑞文深受小朋友喜歡。（大會提供）

講返今次個騷，在最近的訪問中都被問及如何歸類其演出。詹瑞文表示：「唔係話劇，唔係棟篤笑，唔係獨腳戲，咁究竟係咩？係單拖喜劇（One Man Comedy）。至於有朋友會問『咁咩係單拖喜劇 One Man Comedy?』你哋入場睇完就會明哂！」

詹瑞文稱呼今次是單拖喜劇。（大會提供）

每個細節都一絲不苟。（大會提供）

另外，詹瑞文今次所有造型同服裝都係分別由美術總監同服裝設計師親手用幾個通宵製作而成。海報中見到嘅搶眼皇冠同誇張假髪，係用熱風槍定型後再人手一片一片貼上金箔。而那件極盡奢華嘅皇者斗篷，所見的華麗繡花更是由服裝師一針一針用人手縫上。完全是誠意之作。