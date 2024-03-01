呂爵安fc爆出Admin因隱瞞關係而請辭　Edan親自回應：我真係呆_左

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會去年底因為Admin團隊發生內訌而需要解散，最初先由經理人接管，再選出新的團隊來繼續經營。在兩個月後終於選出了新的Admin團隊，並接任了後援會的職務，但上任未夠三個月，又發生問題，新一屆的Admin團隊被揭發部分人原來是上屆的Admin團隊的helpers。有指去年底參與換屆選舉時，刻意隱瞞與舊Admin團隊的關係，以另一TG帳號向公司提交政綱，之後亦鮮有現身，十分神秘。

呂爵安（Edan）的後援會去年底因為Admin團隊發生內訌而需要解散。（葉志明攝）

昨日（29日）今屆的Admin團隊發出辭職聲明，她們解釋：「決定組隊參選係因為當時距離生日同演唱會時間相當緊迫，一直都擔心新團隊進行交接同埋安排各種應援會好吃力，而我哋一直都好想可以再為爵安進行應援，所以選擇再試一次參選。當時舊成員亦都有共識如果選到就再為爵安努力；落選就做返一個普通嘅爵屎用自己方法去應援。」更在文中兩度澄清Edan及阿Yu均不知情：「希望大家唔好再作任何揣測。對於是次爭議，我哋再次向爵安、Yu、公司及所有爵屎們致歉。」

Edan呂爵安今屆的Admin團隊發出辭職聲明。（電影公司提供）

爆出事件後Edan及阿Yu均表示需先了解事件，但事件未有因此而暫時結束，有粉絲更在TG群組問：「到底你經理人幾時出嚟解釋返成件事比所有會員聽？？」未幾，Edan就親自出面回應：「哩位會員你好，好欣賞你咁關心Edan Fans Club所有會員嘅福祉，好有心❤️不過其實尋日我都講咗了解中處理緊，亦都懇求咗各位俾啲時間，唔知係咪唔合你哋意定你哋嘅時區時間流動得比較快，希望你哋願意將就下啦😭不過我都想問，到底你同你嗰幾位朋友想點？🙁你哋係想幫手解決件事定純發洩？☹️Yu姐由頭到尾純粹想幫我手又關佢咩事呢？Anyways幾位大大請放心小弟有咩會即刻匯報俾你。」

Edan及阿Yu均表示需先了解事件。（IG圖片）

之後Edan更一次過回應所有人，表示自己「呆_左」：「講開又講 為免大家有咩疑惑我都一次過講埋，我見到有啲人質疑公司同我係知情地去選fc，想特登用返舊嘅人，我真係呆_左，呆_埋右😂。其實我同啊yu真係冇咁得閒，點解要特登搞咁多嘢又選舉又盛只係想可以好好地選一個大家心目中最適合嘅fc去聚集大家，如果你覺得我哋明知有問題有危險都走去揀，咁可能你真係低估咗我哋嘅智商，好可惜而家事與願違，我哋都諗緊方法去處理。」

Edan呂爵安表示自己都呆_左。（IG@edanlui）

Edan表示明白大家的擔心，他續說：「明白大家會唔開心會有情緒，但都希望可以盡量理性少少，講過好多次，我唔係要大家一言堂。有唔同意見係好正常亦好需要，但希望大家係用良好嘅態度去理性討論係為件事好，有害群之馬嘅，就唔好理佢啦，我嚟處理！我好多謝大家一直無論咩事都咁支持我，咁體諒我。好多事情嘅發生都控制唔到，但可能我哋都可以喺呢啲事情上面學到一啲嘢，令我哋將來變得更好。同埋換個角度諗，我哋一齊經歷嘅事情又多咗一樣，都可以算係件好事？😆」