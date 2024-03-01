尤雅大讃表演嘉賓歐信希音色乾淨　很高興再到香港：很深厚的感情

尤雅一連兩晚於尖沙咀文化中心音樂廳舉行的《尤雅真經典回味演唱會 2024》經已圓滿完成，首晚演出嘉賓為莫鎮賢，而尾場演出嘉賓為同門師弟 Simon 歐信希。尤雅姐先以《風從哪裡來》揭開了演唱會序幕，之後的《我找到我自己》、《有我就有你》和《心有千千結》等經典，把現場觀眾帶回七十年代國語時代曲的光輝歲月。

尤雅一連兩晚於尖沙咀文化中心音樂廳舉行的《尤雅真經典回味演唱會 2024》。

尤雅姐在台上跟大家拜年，祝願大家新一年大吉大利，萬事如意，及後她說：「為了見大家，我坐了廿多個小時飛機從美國飛過來，真的不容易，謝謝大家在百忙之中抽空到來，您們是我今晚的 VIP，我很喜歡文化中心這個場地，因為可以和大家很親近，而且我第一次出國的地方是香港，所以我對這裡有很深厚的感情。今天我帶了不少經典歌曲到來，但也會重編加入新元素，我們要跟上時代，正如我們的手機常常提醒我們要去 Update 一樣。」及後尤雅姐更大曬廣東話，她表示：「我覺得廣東話很好聽很特別，而我學習說廣東話的秘訣便是把咀巴『嘟』起來，用這方法很快便學了很多廣東話，但同時也鬧了不少笑話，就好像有次我把要獻唱的歌名《上海灘》，用咀巴『嘟』起來的說法說成了是《上海通》，唱罷此曲後現場觀眾既給了我很多掌聲，但也夾雜了不少笑聲。」之後她表演了《上海灘《順流逆流》和《萬水千山總是情》三首經典廣東歌。

尤雅之後表演了《上海灘《順流逆流》和《萬水千山總是情》三首經典廣東歌。

在換過服裝後，尤雅姐繼續帶給大家多首耳熟能詳的作品包括《愛情像氣球》、《紅豆》和《高山青》等，之後她便介紹同門師弟歐信希出場，Simon 唱出他偶像鄭少秋的《輪流轉》後說：「雖然已是初十八，但仍是新正頭，我也在此向大家拜年，祝大家萬事如意，心想事成，龍年行大運，最緊要大家身體健康。每一次我踏在舞台上最興奮便是聽到大家的掌聲和歡呼聲，這是對每位在舞台上的歌手最大的動力，今晚很開心擔任尤雅姐姐的嘉賓，而之後這首歌對我很有意義，因為它為我帶來不少獎項，它是我監製 Barry Chung 作曲及編曲，並邀請了封筆十年的詞壇聖手潘偉源老師出山為我寫詞，這首歌便是《神挑合侶》。」

尤雅姐繼續帶給大家多首耳熟能詳的作品包括《愛情像氣球》、《紅豆》和《高山青》等，之後她便介紹同門師弟歐信希出場。

在獻唱完這首歌後，歐信希邀請尤雅姐再度出場並給她送上花束，原來尤雅姐以往在香港的經理人鍾錦沛先生，正正便是 Simon 現時經理人 Mimi Chung 的父親，再加上大家是同一家唱片公司，所以絕對稱得上是師姐和師弟，Simon 說：「我和尤雅姐是第一次合作，希望日後能有更多機會和妳合作。」尤雅姐回應說：「我也很高興和你們年青一輩合作，我覺今晚和你合唱的這首《在雨中》，不要那麽規矩，可以嘗試一些新的表達方法，我們可以先一左一右處理獨唱，然後走回中間一起合唱，那看起來會比較有趣。」於是他倆便先後合唱了《在雨中》和 Rock 味十足的《梅蘭梅蘭我愛你》。及後尤雅姐唱出《往事只能回味》、再加《愛拼才會贏》和《溫情滿人間》便為她今次香港演唱會劃上原美句號。

原來尤雅姐以往在香港的經理人鍾錦沛先生，正正便是 Simon 現時經理人 Mimi Chung 的父親。

在接受媒體訪問時歐信希向記者表示：「今天很開心很興奮，能有機會和尤雅姐合唱她的首本名曲，我今晚發夢也有機會笑出來，而且她是一個很 nice 的前輩，對我們新晉歌手是非常大的鼓勵。」尤雅姐回應說 : 「我覺得 Simon 是很有前途的歌手，他的音色很乾淨，大家很容易聽得明白，他很有希望。你推出新作品便要盡快給大家欣賞。」