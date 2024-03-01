阿七吳嘉儀怒轟有人態度差「語氣好似命令咁」　曾被老公掟出大門

《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」，現年32歲的吳嘉儀（阿七），去年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚，新婚幾個月卻傳出被老公被掟出大門，還遭改密碼鎖令她有家歸不得。2月29日她又在IG STORY發文，怒轟有人態度差：「語氣好似命令咁。」



32歲阿七吳嘉儀解放人妻魅力。（IG：@ah7ng）

阿七吳嘉儀婚照大SHOW好身材。（IG：@ah7ng）

阿七去年中新婚不久，在社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差。（IG@ah7ng）

阿七去年中新婚不久，在社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差。（IG@ah7ng）

阿七去年中新婚不久，社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀去年突然在IG限時動態連環出po，爆seed鬧爆老公，及後出席活動提起老公改屋企密碼鎖令她無家可歸，更當眾落淚相當委屈。踏入2024年，兩人關係似乎有所修補，1月初與老公遊廟街夜市，又大曬合照，見阿七嘟晒嘴、又面露笑容，老公亦都笑晒口，看來兩公婆的關係已暫時得到緩和。

阿七受訪時一度喊喊，認與老公有爭執，但自己不希望變成「離婚KOL」。（資料圖片/葉志明攝）

阿七與老公去廟街拍拖。（IG@ah7ng）

阿七與老公去廟街拍拖。（IG@ah7ng）

阿七與老公「廟街夜繽紛」，更嘟晒嘴拎住戰利品合照，看來已成功修補關係。（IG@ah7ng）

2月29日阿七又忽然爆SEED鬧爆有人態度差，但對象並非老公豬仔，而是TVB一名幕後工作人員：「而家啲後生同事（希望係個別啦），啲態度、禮貌…？你叫人工作啲語氣好似命令咁，我好有禮貌喺Whatsapp問佢詳情已讀不回。到我再主動搵佢確認時間，佢話原來明天唔需要我，改期。當初搵我（應承）做嘢咁有禮貌，而家我答應咗，髮都染埋等你約，就咁嘅態度。我做唔做都冇所謂㗎，工作嘅嘢睇意義、睇互相尊重，唔係睇你幾個Shows，你都可以搵過另一位Cast。#大家互尊咪好好地囉」

阿七吳嘉儀發文鬧爆幕後態度差。（IG@ah7ng）