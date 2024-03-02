TVB小生竟被誤認為內地頂流王鶴棣　意外掀罵戰本尊親回「撲火」

現年29歲的林正峰在2017年以KOL身份加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，近年演出機會多多，除了主持工作之外，亦參與不少劇集拍攝，備受力捧。林正峰在去年播出的TVB台慶劇《新聞女王》中飾演隸屬「佐治黨」的王偉，與高海寧（高Ling）及馬國明都有不少對手戲，令他成功入屋，更在內地人氣急升，大受歡迎。日前有網民在九龍城街頭捕獲正在拍劇的林正峰，但就認錯他做內地頂流小生王鶴棣，更意外引來王鶴棣的粉絲與該網民隔空罵戰！

林正峰在去年播出的TVB台慶劇《新聞女王》中飾演隸屬「佐治黨」的王偉。（IG@niklas_lamcf）

人氣急升！（IG@niklas_lamcf）

擔任台慶司儀之一。（IG@niklas_lamcf）

該網民以「香港街頭偶遇王鶴棣」為題上載了一段影片，片中所見劇組正在街頭拍攝，雖然片中男主角同樣高大，但即被眼利的網民發現並不是王鶴棣，而是林正峰，不少網民留言直指兩人完全不像，更指王鶴棣身處北京，不可能在香港出現。不過該網民就堅稱片中人是王鶴棣：「評論區有好多人說昨天才在北京，說什麼不可能在香港，哈哈我只能說藝人很忙，一天能飛2個地方，藝人拍戲也不會公佈拍戲時間地點，懂行情的會知道，不管你們信不信是他也無所謂，因為我已經打過招呼。」

日前有網民在九龍城街頭捕獲正在拍劇的林正峰，但就認錯他做內地頂流小生王鶴棣。（影片截圖）

內地頂流小生王鶴棣。（微博@王鶴棣工作室）

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雙方更在評論區掀起罵戰，事緣該網民堅稱同對方打過招呼，確認是王鶴棣，但王鶴棣的粉絲就認為她是在「蹭流量」，最後林正峰亦親身回應：「那是我，雖然王鶴棣也是我偶像。」引來大批網民留言表示支持：「靚仔，被誤認成王鶴棣你無需傷悲」、「本人來了，我看過你的戲哈哈新聞女王」、「帥哥果然有相似點」、「真的挺像的」。

林正峰親身回應。（網上截圖）

備受力捧！（IG@niklas_lamcf）

好大隻！（IG@niklas_lamcf）

靚仔！（視覺中國）