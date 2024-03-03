大表波Stanley想搵肥仔跳《Fever》：睇下圓嘅定係硬嘅波勁啲

ERROR與MIRROR嘅Lokman、Alton、Frankie、Tiger以及Stanley將在6月一齊開騷。（陳順禎攝）

集MIRROR成員Lokman、Stanley 、Alton、Frankie 、Tiger 以及ERROR嘅《Katch the POP》音樂會將於6月舉行，昨日（2日）9子齊齊現身旺角出席記者會。

大表波對自己身材依然充滿信心。（陳順禎攝）

MIRROR 5位成員接受訪問時，Lokman謙虛大讚ERROR多才多藝，自己只係陪襯。Alton補充：「我哋必殺技係啱啱做完演唱會，個狀態都喺度，希望佢哋都拋啲狀態出嚟。」講到「波」，MIRROR成員一致表示對大表波有信心，而Stanley則謂：「期待呀，我真係想肥仔跳《Fever》，但你哋想唔想睇一件事。」Lokman亦歡迎再與Dee battle ，又透露以前都有鬥過，如今只係換過舞台同身份再鬥。問到怕唔怕ERROR太長氣令演唱會變talk show ，Lokman話除咗控制Rundown 外，最快捷就係到時踢晒佢哋落台。

Frankie見證新歌《皮思苦》MV面世，十分感動。（陳順禎攝）

Frankie新歌《皮思苦》MV昨晚推出，他表示睇住觀眾留言時不自覺眼濕濕，又讚MV有層次。而同樣推出solo歌嘅Lokman同Alton透露其MV不日面世：「畀個激情預告大家，我哋海外巡唱時都可以留意埋我哋有咩新作品。」