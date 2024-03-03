千億名媛清華大學嘆貼地員工餐只需8元　意外曝光職員證惹熱議

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣小時候已被爸爸公開大讚「靚到不得了」，絕對是由細靚到大，現年24歲的超欣不但擁有標緻靚樣，身材亦相當出眾。她除了擁有外在美，還很有學識和內涵，是城中出了名的學霸，於美國麻省理工學院（MIT）雙學位畢業，2022年又從清華大學碩士學位順利畢業。同年7月獲委任為「世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官」。去年12月何超欣更於北京市青聯第十二屆二次全會上被授予了市青聯委員的資格，絕對是內外兼備。

2017年的何超欣。（微博@巴黎名媛舞會）

何超欣演講曾被指太緊張。（影片截圖）

2022年的何超欣。(vcg)

何超欣古裝扮相令人驚艷。（微博圖片）

何超欣曾多次換上古裝。（微博圖片）

何超欣被指氣質出眾如小龍女。（微博圖片）

何超欣去年更到清華附屬小學擔任「一日老師」向學生們授課，將知道傳授下一代。日前何超欣就於社交網分享了她在清華大學享用員工餐的照片，並留言寫道：「今天吃最暖的瓦罐湯，總消費8元 」 ​​​相中可見她點了一碟菜以及一盅瓦罐湯，吃得十分貼地。有網民指有些高中一盅瓦罐湯也要12元人民幣，大讚清華大學飯堂夠便宜。

何超欣分享了她在清華大學貼地的一餐。(微博圖片)

而何超欣的照片意外曝光了她在清華大學的員工證件，即惹起網民熱議。網民除了大讚何超欣的員工照好靚女，也在討論何超欣是否已加入清華大學做全職老師，大讚她出身豪門亦靠自己努力打工，培育下一代，態度和行為都很值得欣賞。

何超欣曾於清華附屬小學化身「一日老師」。(微博圖片)

何超欣曾於清華附屬小學化身「一日老師」。(微博圖片)

何超欣曾於清華附屬小學化身「一日老師」。(微博圖片)

何超欣。（微博圖片）

何超欣出席活動。（微博圖片）

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（資料圖片）

何超欣同何猷君上節目。（微博圖片）

何超欣完全不輸超模奚夢瑤，。（娛叔微博圖片）