63歲前三級片男星被指撞樣Anson Lo？　曾床戰AV女優最震撼

人氣男團MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆經常被指與不少藝人撞樣，最近有網民指Anson Lo與1980年出道的前TVB藝人林偉健撞樣。不少網民認為，假如林偉健在現時出道，肯定會爆紅。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆經常被指與不少藝人撞樣。（IG圖片）

現年63歲的林偉健曾是香港體操代表隊成員，出戰過1978年及1982年的亞運會，畢業於第九期無綫電視藝員訓練班，同屆同學有苗僑偉及黃日華。由於身手了得，林偉健經常在台慶表演高難度動作，更指導過師弟劉德華及梁朝偉等人。可惜林偉健長期僅演配角，星途不及同期藝人。

林偉健曾是香港體操代表隊成員，出戰過1978年及1982年的亞運會。由於身手了得，林偉健經常在台慶表演高難度動作。（網上圖片）

林偉健在無綫劇《天師執位》也有份演出。（網上圖片）

有網民近日在討論區分享多張林偉健的照片，隨即引起討論，有人指林偉健撞樣多位藝人，曾被指與石修、方力申、馬景濤、林俊賢撞樣，甚至是現時爆紅的Anson Lo。有網民表示：「佢如果係呢個年代，肯定會爆紅，係咪Anson Lo有啲似佢？不過佢個樣正常好多！」、「成日覺得佢同張立基撞樣」、「唔怪得我以為係Anson Lo .3個撞晒樣」。

《金瓶梅》系列男主角林偉健已神隱近15年！（《金瓶梅II愛的奴隸》電影劇照）

林偉健於《金瓶梅》兩集電影中，肉搏多位日本AV女優及香港女演員，其中以首部曲內與尼姑打扮的若菜光床戲最為震撼。（《金瓶梅》電影劇照）

林偉健星運平平，曾先後效力不同電視台，亦到過台灣及馬來西亞等地發展。直至90年代末香港三級片興起，加上因拍攝三級片比一般電影酬勞更高，林偉健在已故演員李兆基介紹下成為三級片男星，曾拍過《玉女聊齋》、《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》、《女色狼》、《金瓶梅》、《金瓶梅2：愛的奴隸》及《展昭艷史》等廿多部作品。

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而令林偉健爆紅的，就是2008、2009年上映的新版《金瓶梅》及《金瓶梅2：愛的奴隸》，他飾演風流的西門慶，與若菜光、早川瀨里奈等AV女優對戲。

林偉健年過六旬，面部卻仍光滑飽滿、鼻樑挺拔，靚仔度猶勝15年前！（葉志明 攝）

拍攝完《金瓶梅》系列後，林偉健幾乎絕跡影壇，原來他早已北上發展並曾轉到廣州從事飲食界。2022年突然復出，參與內地網絡劇《黑金風暴》。上月他又於深圳一所酒店出席內地網絡短劇《這間酒店搞甚麼詭》發布會，同劇還有出品人楊仲恩、劉少君及鄧汝超等藝人。當時林偉健頭戴鴨舌帽、身穿運動外套服裝，並於會上簡單發言介紹角色。林偉健年過六旬，面部卻仍光滑飽滿、鼻樑挺拔，靚仔度猶勝15年前。