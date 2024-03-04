再見枕邊人｜第6-10集劇情劇透　黃智雯記起當日墮海記憶！

無綫劇集《再見枕邊人》第6-10集劇情劇透。



《再見.枕邊人》第六集 (03/04)

黃智雯決心要找工作，重新開始。黃智雯接劉宸熙放學，張曦雯到訪馬德鐘家要為劉宸熙烹調玉子燒，卻發現黃智雯與劉宸熙因打遊戲機而相處融洽，暗暗不悅。鐘點突然請假，張曦雯約黃智雯商討輪流照顧劉宸熙的方案；及後，社團小頭目陳麥秋成派人擄走兩女。趁小混混注意力被引開，黃智雯着張曦雯先逃離現場，再找救兵營救。羅天宇得悉黃智雯被擄，聯想到是麥秋成所為，找麥秋成當面對質。麥秋成在羅天宇胸口打下三重拳即放人，二人疑有舊情。羅天宇在黃智雯面前，批評張曦雯、馬德鐘……

黃智雯決心要找工作，重新開始。黃智雯接劉宸熙放學，張曦雯到訪馬德鐘家要為劉宸熙烹調玉子燒，卻發現黃智雯與劉宸熙因打遊戲機而相處融洽，暗暗不悅。（《再見.枕邊人》劇照）

黃智雯求職面試，被提出以失蹤而歸的獨家專訪換取工作機會，黃智雯拒絕。（《再見.枕邊人》劇照）

《再見.枕邊人》第七集 (03/05)

麥秋成獨坐海邊借酒澆愁，似與羅天宇關係非比尋常。黃智雯求職面試，被提出以失蹤而歸的獨家專訪換取工作機會，黃智雯拒絕。馬德鐘得知張曦雯、黃智雯被擄一事因合作夥伴凌振聲而起，向他表達不滿，振聲示弱道歉。黃智雯偕劉宸熙玩攀石，期間黃智雯受傷，劉宸熙着緊為她貼膠布，黃智雯心甜。羅天宇帶黃智雯探訪癱瘓女騎師鄧樂怡，黃智雯感觸，立志要寫好樂怡的故事。馬德鐘邀請黃智雯加入心聲，黃智雯猶豫；其後，二人路上偶遇，並合力訪問樂怡的教練……

樂怡病情惡化，黃智雯決定要趕快替她完成有聲書，並找馬德鐘合力完成，馬德鐘有感二人恍如回到初相識時。（《再見.枕邊人》劇照）

《再見.枕邊人》第八集 (03/06)

樂怡病情惡化，黃智雯決定要趕快替她完成有聲書，並找馬德鐘合力完成，馬德鐘有感二人恍如回到初相識時。黃智雯趕到療養院，要把有聲書送給樂怡……羅天宇驚覺黃智雯失蹤，着緊尋找卻不果，馬德鐘因對黃智雯的了解而尋到她，張曦雯感到不是味兒。有聲書於心聲試播，迴響良好，馬德鐘再次邀請黃智雯加入心聲。卓越新聞頒獎禮上，獲獎的記者聞琪當眾向心聲自薦，打亂了馬德鐘的計劃。黃智雯見狀，急向馬德鐘藉辭婉拒工作。經馬德鐘勸導，黃智雯有所決定……

製作公司眾人認定黃智雯走後門，令她備受針對。黃智雯與聞琪均提出訪問外科醫生盧國峰，馬德鐘提議公平競爭。（《再見.枕邊人》劇照）

《再見.枕邊人》第九集 (03/07)

製作公司眾人認定黃智雯走後門，令她備受針對。黃智雯與林熹瞳均提出訪問外科醫生盧國峰，馬德鐘提議公平競爭。張曦雯故意在黃智雯面前宣示主權，馬德鐘不予干預，息事寧人。黃智雯出盡法寶邀約國峰，卻不敵林熹瞳靠美色引誘，唯有放棄，卻獲馬德鐘鼓勵……馬德鐘一直懷疑羅天宇接觸黃智雯有不軌企圖，暗中着公司內的死黨「老鬼」調查。麥秋成為幫羅天宇出頭而作弄馬德鐘，羅天宇責怪麥秋成；兩兄弟同時想起往事，原來於羅天宇珍視之人離世時，身邊總有麥秋成陪伴在側……

林熹瞳最終拿下國峰的訪問，黃智雯心有不甘，馬德鐘指聞琪非靠美色，黃智雯恍然大悟。（《再見.枕邊人》劇照）

《再見.枕邊人》第十集 (03/08)

林熹瞳最終拿下國峰的訪問，黃智雯心有不甘，馬德鐘指其非靠美色，黃智雯恍然大悟。羅天宇取走黃智雯錢包內由馬德鐘給予的附屬信用卡大花一筆，令張曦雯對黃智雯有微言，黃智雯感屈辱，將附屬卡交還馬德鐘。黃智雯打算發掘熱狗店老闆的故事，期間人群恐懼症發作，向羅天宇發放求救訊息……馬德鐘看出黃智雯有所隱瞞，帶黃智雯到酒吧，黃智雯只好坦白。黃智雯借酒放鬆，越喝越醉，跟馬德鐘險些接吻。黃智雯急急離開時誤墮泳池，竟閃回當日墮海的一段記憶……