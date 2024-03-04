林寶玉去完時裝周升LV決定參加《歐洲小姐》　對亞姐重辦感興奮

林寶玉早前遠赴歐洲參加米蘭時裝周，不少人指她終於升LV，走出自己的路線。早前她應邀日本甜品品牌出席開幕儀式，在接受《香港01》訪問時，透露自己對升LV的看法，她說：「升LV，我覺得係進步，之前做長工，比較多時間喺公司，始終都冇辦法睇自己想要啲咩。咁而家多咗自己時間，我除咗做美容，其實我仲有時裝店，我希望喺呢兩方面著手，而家係好好嘅機會畀我學習吓時尚觸覺。」

林寶玉應邀日本甜品品牌出席開幕儀式。

林寶玉應邀日本甜品品牌出席開幕儀式。

至於未來的目標，林寶玉驚爆原來已報名參加來年的《歐洲小姐》選美比賽，她指：「呢個係我目標，每一次我都會定一個目標，再睇吓點調整自己、學習，去達成目標。完咗呢次時裝周，其實我自己參加咗出年《歐洲小姐》比賽，所以下半年除咗仲有寫真傾緊點拍，我都會努力備賽。」

林寶玉決定參加《歐洲小姐》。（IG@connielam418）

林寶玉決定參加《歐洲小姐》。（IG@connielam418）

對於近日亞視決定重辦《亞洲小姐》，林寶玉則表示非常歡迎：「亞姐重選我好開心，因為多個選美平台畀大家係好好，大家如果想入行嘅話，非常建議大家參去選亞姐，因為我都係亞姐出身。暫時未有同舊公司聯絡，暫時未受到邀請。一定會成功，冇嘢係冇可能，想當年我都有份參與搞亞姐，我知道要成功都唔係冇可能。希望今次佢哋都搞到有聲有色，當亞視有新亞姐希望都會有新動向。」