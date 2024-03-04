中年好聲音2｜林若盈10強出局爆喊：多謝媽咪煲定好多嘢畀我飲

《中年好聲音2》昨晚焦點絕對是安雅希＋黃洛妍（Janees）這對組合！獻唱《我不難過》的兩人同是唱得之人，兩人一唱一和非常合拍，加上充滿感情的歌聲，令眼淺的肥媽感動落淚，最終兩人獲得全晚最高分92分，張佳添大讚：「有啲似上次安雅希同支嚳儀唱《如願》，我係拆唔到嚟畀分，當Janees唱『讓我走』嗰度，我直情係感動，雅希去到中間時有一種遇強愈強嘅感覺，你個聲音係籠罩住呢個場，聽到好Touching。」伍仲衡亦說：「好睇到你哋嘅化學作用，Janees幫到安雅希好多，有幾句和音全部都好高音，但你係黐到雅希實一實！」最終安雅希再度獲得MVP，今次亦是她第三度獲得MVP！

安雅希（右）+ Janees呢個強強組合真係冇得輸。

安雅希（右）+ Janees呢個強強組合真係冇得輸。

肥媽感動到喊。

古淖文＋冼靖峰（Archie）同樣演出亮眼，兩位型男深情演唱《祝君好》大晒柔情一面，最終獲得91分，肥媽大讚：「淖文啲撈味冇晒，Feel到你嘅真心。」陳慧嫻說：「合作得好好，但又未到天衣無縫，A-啦！」伍仲衡大讚Archie進步不少：「《聲夢》嗰時係唱得好，但你今日係多咗份感動。」張佳添則說：「Archie幫到淖文好多，感覺唔係兩個男仔談戀愛，而係兩個男仔談論緊戀愛，然後大家攬住喺度喊，感覺好正。」

古淖文（右）＋冼靖峰合唱《祝君好》。

古淖文（右）＋冼靖峰合唱《祝君好》。

兩位甜姐兒林若盈＋趙小婷合唱《一加一》，惟兩人揀錯歌未能感動評審，陳慧嫻直言：「你哋今晚好似唱遊咁，冇咗一山比一山高嘅感覺，聽完好似冇咩聽到咁。」最終只獲得80分的若盈在累積排名榜包尾，止步10強，出名喊包的若盈說：「我好想講，我每次喺台上流嘅都係幸福嘅眼淚，入到10強我覺得好感恩，亦都好開心可以參加呢個比賽。多謝五位評審老師令我好想繼續進步，可以好開心咁唱歌，多謝媽咪每次都煲定好多嘢畀我飲，同埋要多謝Mable（曹敏寶），因為係佢迫我參加呢個比賽！」

林若盈10強止步。

林若盈10強止步。