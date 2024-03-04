陳自瑤前緋聞男友唔介意被叫跑龍套　但有個字一講即嬲

近年淡出幕前的蔡淇俊，北上發展並轉戰飲食界，最近他還積極經營其社交平台成為KOL，分享當演員的辛酸，吸引不少網民追看，同時又可趁機宣傳，認真識玩。

蔡淇俊最近活躍社交平台。（小紅書截圖）

吸引到網民，又達到宣傳效果，非常識玩。（小紅書截圖）

蔡淇俊最新一條片以「跑龍套丟人嗎？我覺得不！」他在片段一開始說：「最近聽到一句說話好好嘅，即係我哋最呢行，狗都唔吠你，你就廢了！」有人問他：「俊哥，你會介意別人話你係跑龍套嗎？」蔡淇俊即說：「咩跑龍套呀？我做過主角㗎！嗱，叫我跑龍套可以，但唔好加個死字呀，唔好叫我死跑龍套呀。」

蔡淇俊被問到會否介意別人話佢係跑龍套。（小紅書截圖）

其實蔡淇俊出道不久便當上男主角。（小紅書截圖）

他續言：「我會將自己每個角色都當係主角咁做，咁你有陣時戲會多啲，有陣時戲就少啲，你唔係套套都做主角㗎嘛。」之後還加上「流淚」特效：「同埋冇我哋呢啲跑龍套嘅襯托，邊度顯得主角休息呀？」網民大讚蔡淇俊心態好，正如紅花雖好，也要綠葉扶持。

蔡淇俊唔介意被叫跑龍套。（小紅書截圖）

但講明跑龍套前不要加個「死」。（小紅書截圖）

網民讚其心態正確。（小紅書截圖）

的確紅花雖好，也要綠葉扶持。（小紅書截圖）

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現年39歲的蔡淇俊，於2003年第18期無綫電視藝員訓練班畢業，之後多被安排演路人甲乙丙，一年後被監製潘嘉德看中，在《衝上雲霄》中飾演實習飛機師，當馬國明的同學。2004年，蔡淇俊與司徒瑞祈及陳自瑤等合演青春劇《赤沙印記@四葉草.2》，首次擔任主角，可惜後繼無力，10年星途發展一般，於2014年決定離巢TVB，轉型做生意，當藝人之餘也開始自己創業，開拓商機增加收入。蔡淇俊近年轉移陣地北上發展，先後開過米線店、火鍋店，可惜都執笠收場，但他並沒有氣餒，去年再接再厲做飲食生意，也有客串演出劇集《一舞傾城》，再次引起網民關注。

蔡淇俊星途平平。（VCG）

蔡淇俊在《赤沙印記＠四葉草.2》當上男主角。 （Youtube影片截圖）

而蔡淇俊最為人知的「代表作」一定是與陳自瑤的緋聞，有指二人當年合作《赤沙印記@四葉草.2》而撻著，戀情維持了4年就結束。不過蔡淇俊早年在回覆網民時，就不忍曾戀女方，更自爆現時以成家立業。

蔡淇俊被傳與陳自瑤譜出姊弟戀。（VCG）

蔡淇俊同陳自瑤在拍攝《同事三分親》也是做熒幕情侶，不過有傳當時感情已經出現問題。（《同事三分親》劇照）