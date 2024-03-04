甄妮指「扮豬食老虎」後罕向李龍基公開致歉　「基哥請別怪我」

李龍基的未婚妻因逾期居留被入境處扣留調查，現正還押於大欖女懲教所，連日來基哥不辭勞苦前往探望。與基哥相識多年，有「樂壇風紀」之稱的甄妮，日前發文指基哥「扮豬吃老虎」，基哥反擊過後甄妮再次回應更罕有公開道歉。



有關近日Chris的新聞，李龍基表示已交由法律團隊處理，不便再回應。（資料圖片）

李龍基大爆好多人藉此事而賺了好多錢。（資料圖片）

王青霞（Chris Wong）被控涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪一直被還押，李龍基連日來風雨不改到懲教所探訪未婚妻，更揚言等CHRIS出來馬上結婚。與基哥相識多年的甄妮早前在留言區寫道：「基哥一世英明毀於一旦，害了己又害人，一場鬧劇偷雞不着蝕把米，搞到官非纏身何苦呢！現應正是享福之年！」

更直指：「基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似懵懂博同情，新聞空窗期吸版面，也有一堆配角隨雞起舞！可割可棄啊！為開Show前熱熱身而已！像是扮豬吃老虎吧！」

樂壇風紀甄妮都有就李龍基一事發聲。（VCG）

甄妮的留言。(網上圖片)

李龍基3月3日受訪時透過傳媒反擊：「識了咁耐現在才知道我是扮豬食老虎的人，咁她有少少失敗。」對此甄妮亦有回應：「有什麼值得我復出？？？基哥請別怪我打斷你的宣傳，無心插柳柳成陰，對不起喔😣言論自由萬歲🎉🎊🤗我只是路人甲，和你一樣，你們可以不重複，不看，不抄，不講，但不能禁止我說話🙏🏻🙏🏻對不！不管你多大年紀都不能與社會脫節，請關心周遭發生的事情，分析討論，多動腦，保持你的赤子之心，才不枉此生！」

雖然所寫的內容未算正式道歉，亦意有所指，但就此，基哥於3月4 日早上探CHRIS時指接受道歉無怪甄妮，指對方可能只是網上收到錯誤資訊所致。

甄妮回應。（甄妮FACEBOOK）