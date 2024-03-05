專訪｜時裝系炎明熹動手設計演唱會歌衫　唔怕性感惟拒絕一種服裝

炎明熹（Gigi）近日宣布演唱會補場兼加場，雖然跟去年10月的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》一樣名，但Gigi說各方面都會有改動，包括服裝。早前她在樂壇頒獎禮戰衣積極作新嘗試，但出來反應兩極，Gigi坦言：「我已經預咗之前嗰啲造型會俾人話。」不過願意挑戰新造型、摸索自己風格的她並未有被負評嚇怕，今次演唱會將會繼續試新嘢，正於大學就讀時裝的她，更會親自設計歌衫，加入自己喜歡的元素。

化妝：@StephenMakeup

髮型： @im.ziggie

形象：Tanglai @135.fz

服裝：Ambush from D-mop HK

場地：FWD House 1881



炎明熹原本於去年舉行兩場演唱會，最終尾場因颱風被逼取消，她將於4月補場及加場，變相開多兩場！（梁碧玲攝）

去年於九展Star Hall舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，可惜第二場撞正颱風小犬來襲，無奈要延期，近日Gigi就宣布於4月中舉行補場連加場，但與上次的「頭場」並不完全一樣，歌曲、服裝、舞蹈等都有改動，尤其上次有部分歌曲「遺珠」，今次都希望唱得到。

Gigi說，有一首勵志的國語歌她由細聽到大，今次她都會翻唱，但就對歌名大賣關子，只表示原來由組合主唱，並希望藉歌曲帶給大家正能量。（梁碧玲攝）

大方回應服飾炒車 繼續努力摸索合適風格

Gigi最近的服裝造型屢成焦點，頒獎禮戰衣評價有好有壞，其中《新城勁爆頒獎典禮》低胸性感，以及《萬千星輝頒獎典禮2023》的「紅鶴」造型都被熱議，有人用「時裝車禍」去形容，幸好Gigi並沒有因此不開心，她覺得時裝和音樂一樣，每個人口味不同，又說：「我已經預咗之前嗰啲造型會俾人話，因為我覺得同以前嗰個自己係的確有一個好大嘅對比。」加上那些造型確實比較極端，所以反應兩極也是意料之內，Gigi說最初試造型時未化妝會Set頭，所以感覺未出。但坦承「當我試嘅時候，因為之前冇試過咁樣風格嘅衫，係會有少少震驚。」不過她向來愛挑戰新事物，又覺得既然未試過，不妨嘗試一下。

炎明熹頒獎禮造型回顧：

Gigi回應頒獎禮服裝惹爭議，表示是意料之內，但她仍願意繼續挑戰新事物，摸索出自己適合的風格。（梁碧玲攝）

被問有沒有試過被安排穿著一些自己都無法接受的服裝，Gigi說：「又好似冇出現過，因為暫時冇一啲咁嘅事情令到我要咁抗拒，同埋可能亦都因為我性格嘅關係，又鍾意嘗試，亦比較唔想麻煩到人哋。」不過，Gigi並沒因此被打擊到信心，認為做得不好就下次再做好些，「希望呢一個期間我自己都可以再試多啲唔同嘅風格，慢慢從而去搵到真係屬於或者真係適合自己嘅一種感覺。」她並不排斥性感的服裝，但必須健康性感，不能隨便，至於有沒有自己未能接受的造型，她思索一會答：「可能……可能……冇打底嗰啲。」

Gigi的性感底線是必須打底。（梁碧玲攝）

炎明熹亦挑戰了金髮形象，獲得不少好評。（Instagram：yiminghay）

善用時裝創作靈感 設計演唱會歌衫

講到今次演唱會歌服，Gigi就提到之前有條類似蛋糕裙的白色連身裙，下身原本是一圈一圈的圓形，不過由於她總綵排時發覺不太能走路，便臨時決定把裙擺剪短，有日她卻靈機一觸，「今次我就諗，可唔可以個圓圈有另一種方式去呈現，可能加喺頂帽或者其他位置，下身就有個比較飄逸啲嘅白色裙。我即刻是但畫咗個草稿，喺開會嘅時候拎畀設計師去睇。」見Gigi對設計服飾很多想法，問到是否與她正在理工大學讀時裝（榮譽）文學士有關，她指自己的靈感一時時，有時也來得很突然，但若情況許可她都會記低，看看將來能否融入到其他創作。

正修讀時裝學士學位的炎明熹，將會加工上次演唱會已出現過的這條裙，並已把自己畫的草稿交了給設計師。（Instagram：yiminghay）

因Like Post惹緋聞 澄清與對方100%冇可能

近日Gigi突然與看似風馬牛不相及的《全民造星V》參加者鄧家杰（Ka Kit）傳緋聞，她被指在IG狂Like對方的貼文，有記者笑問：「男朋友會唔會嚟睇演唱會？」Gigi也笑著回覆：「哦，你講嗰個呀？」她憶述有天早上親戚把有關「戀情」的報道傳給她，她看後即大笑出聲，心想自己居然都可以有三篇緋聞報道，又說：「睇完只可以同大家講，講咩呢？大家估吓我講乜嘢呢？ 100%冇可能，冇錯！」她解釋自己在倒數活動上初次認識Ka Kit，但因為自己對於初見面的人都比較害羞和慢熱，兩人並冇交流，後來見到對方在社交平台關注自己，她於是便關注對方，雖然冇再傾偈或互動，但見到有趣的貼文她就隨意地Like，想不到竟被留意到，更因而傳緋聞。

炎明熹因讚好鄧家杰（左二）的IG Post而傳緋聞，她澄清只是點頭之交，私下冇互動，更說：「100%冇可能」。（Instagram：yiminghay）

報道指Gigi見「關係曝光」後立即避嫌Unlike，但她否認有這件事：「如果大家真係見到我有呢一個狀況，麻煩大家即時Cap圖話畀我聽，我會請教一下IT嘅哥哥姐姐或者同事！（定係唔小心Unlike咗？）我應該係唔會做呢一個舉動。」Gigi表示今次事件帶給她「教訓」，以後不敢隨便讚好異性的IG貼文，「經過今次嘅教訓我自己都會檢討一下，就係唔好隨便Like，尤其是前幾日呢個風波完咗之後，情人節，我見到大家都有出Post，我就驚咗，情人節嗰日幾乎冇乜點樣Like，除非有一啲冇緋聞嘅，咁我就Like。」Gigi說自己喜歡好的男仔，而Ka Kit合格與否，她則說兩人確實不熟悉，所以無從判斷，「我根本唔知道對方嘅底細、性格，或者嗜好，所以我覺得唔可以咁輕易去墮入愛河。」

炎明熹因Like Post而被傳緋聞，她經過今次「教訓」後，坦言不敢再亂Like異性的IG Post。（梁碧玲攝）

半工讀難做小組功課 慶幸大學首學期成績不錯

Gigi已在大學上了一個學期的課，她認識到不少好同學，她坦言自己做小組功課實在有點難夾時間、又怕做得不好，所以偏好做單人功課，幸好同學們都諒解她的處境，又出盡力幫她，尤其是自己英文不太好，同學都樂於協助，使Gigi很感恩。被問會否怕被同學覺得是冇貢獻、坐享其成的「Free rider」，Gigi的反應是：「唔係驚人哋驚唔驚我，係我自己都驚，所以我盡量啦，盡量去做！」雖然要半工讀，同時返學、唱歌、拍劇，不過Gigi竟然兼顧得很好，上學期成績更比預期中好，令她喜出望外，但她就未肯透露成績，笑稱：「唔可以，A、B、C、D、E、F、G、S其中一個啦！（點都有B啩？）𭉝！」相當佻皮。

炎明熹近日推出新歌《透光者》，她最初覺得自己能力未必處理到這首歌，所以一直冇揀，但公司同事再三推薦她試試，於是她便應承，但坦言暫時仍未太滿意自己的演繹。

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