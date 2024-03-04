高海寧爆TVB唔使試鏡靠直接欽點　曾被嘲冇「主角相」與女一無緣

37歲高海寧去年憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」，更獲邀參與內地綜藝節目《無限超越班2》。高海寧在節目中提到已經入行15年，大爆在TVB工作的見聞，當中更談到拍劇不用試鏡直接點名，以及曾被導演諷沒有「主角相」，一世只能做配角。

高海寧去年憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）

最近更獲邀參與內地綜藝節目《無限超越班2》。（IG圖片）

高海寧在節目《無限超越班2》中要即場發揮演技，面對導演爾冬陞、梁家輝、葉童等多位前輩，高海寧要與TVB總經理曾志偉對戲，演出一段《甜蜜蜜》的停屍房的認屍戲，表現感動觀眾。事後，高海寧在Instagram分享片段及照片，並留言寫道：「當時實在太緊張了，又不能模仿原版，只能做到秒入戲。我覺得這次的表演有點太單一了，劇情發展的即興創作能力還是需要努力改善！」

高海寧在節目中要即場發揮演技。（IG圖片）

高海寧要與TVB總經理曾志偉對戲。（IG圖片）

高海寧表示即場對戲好緊張。（IG圖片）

自言非常緊張的高海寧，透露因在TVB是不用試鏡爭取角色，會由監製直接點名選角：「我們公司有一個木板，上面貼了所有藝人的照片，監製就在那裡選，我們沒有試鏡，直接點的。」高海寧更舉例說：「我這次要找一個壞男生，我要看那個像，就少了試鏡那一塊，所以我這次試鏡我會很緊張。」

高海寧一秒入戲。（IG圖片）

獲一眾前輩讚賞。（IG圖片）

高海寧入行15年，直到近年才獲演出較重戲份的角色，她回憶曾被導演諷刺一世做不到女主角：「我出道15年，其實大部分都是配角，我記得有一個導演跟我說過一句話，你長這樣子，你一輩子也不會做女主角。當初那句話是覺得我沒有主角相。」

吳鎮宇都讚。（片段畫面）

梁家輝鼓勵高海寧。（片段畫面）

導演爾冬陞安慰高海寧。（片段畫面）

導演爾冬陞安慰高海寧說：「就這種人其實你不需要、不需要太理他，是他的水平問題，他的層次就這樣，他的認知就這樣。」而梁家輝也鼓勵高海寧做好每個角色，他說：「不管你演的是甚麼戲，只要你在戲裡頭，把自己當主角看。」高海寧點頭認同梁家輝。