陳培甡主演粵劇《亂世未了情》圓滿結束　文雪兒憶李影猝逝感難過

徇眾要求，四度重演！由陳培甡、鄧有銀、李鳳和陳鴻進等粵劇伶人主演，導演為徐小明的新編粵劇《亂世未了情》已於昨日（3 日）晚圓滿完成一連三場演出，尾場座上客包括劉家豪、梅小青、葉童和文雪兒。

新編粵劇《亂世未了情》已於昨日（3 日）晚圓滿完成一連三場演出。

陳培甡接受媒體訪問時表示：「較早前曾參予以民初為背景的電影拍攝工作，可能我一直在舞台上做現場表演，所以背電影對白完全沒有困難，在拍完我的戲份後，導演很客氣拍了段片多謝我，因為原本預計是八小時的通告，我用三個半小時便完成了，如果要比較，在舞台上演出的壓力比拍電影大很多，因為不能 NG。另外，因上次舞台劇《雷雨》公演時反應很好，很多朋友也問什麼時候重演，那就不如打鐵趁熱於六月份把它再次搬上舞台。而九月份是我師父林錦堂先生逝世十一周年，我們也會重演他的戲寶去紀念他，暫時未決定那齣劇目，不過會是師父的成名作。十月份則會和鄧有銀合演《帝女花》；十二月份會和南區區議會合作，在南區的大型運動場上搭出一個戲棚，我們劇團會做三天演出，來自佛山的劇團也會有三天演出。」

陳培甡主演粵劇《亂世未了情》圓滿結束。

文雪兒今次是特意來支持陳培甡的演出，當記者問及她的好友李影於加拿大猝逝，她指收到好友離開的消息時大感難過，真的不能接受：「當時我和丈夫在車上，我和他說先把車停下來，因我要哭出來，以往經常和李影姐一起玩及一起食飯，我們是在麗的時開始合作，她結婚我是她的伴娘，只能說人生無常。不過我未必會遠赴外地出席她的最後道別儀式，但如果會在香港舉辦她的追思會，我一定會出席。」