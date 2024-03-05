李龍基探完王青霞出席活動突然爆喊　鞠躬致謝表示：我希望佢早啲

現年73歲的李龍基早前因為未婚妻王青霞（Chris）被控涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪，現正還押於大欖女懲教所，連日來李龍基都風雨不改去探望王青霞。前日（3日）李龍基探望完王青霞便到黃大仙出席一個活動，當時他的心情不錯，他以壓軸嘉賓身份登場，之後還大唱數首懷舊金曲。

李龍基指自己會每天堅持去懲教所探未婚妻王青霞。（葉志明攝）

李龍基探望完王青霞便到黃大仙出席一個活動，當時他的心情不錯。(網上片段截圖)

李龍基身穿紫色西裝及紅色牛仔帽現身，上台後他向現場觀眾打招呼：「大家好嗎？生活愉快嗎？發育正常嗎！乜都假，最重要身體健康！」他打完招呼便開始唱歌，但一唱歌便遇上音響問題，但「執生」技巧純熟的李龍基立即擺出不同甫士，後來音樂沒問題後，他便中氣十足的唱歌，看上去心情挺好。

李龍基身穿紫色西裝及紅色牛仔帽現身。(網上片段截圖)

上台後李龍基向現場觀眾打招呼。(網上片段截圖)

李龍基在台上邊唱歌邊搞氣氛，他說︰「做人最緊要乜都唔好理！年齡之嘛，最重要心境！我今年都38啦！」雖然新年已過，但仍然有在場人士送上利是，李龍基亦一一接收。李龍基在台上唱英文歌唱到尾聲時，突然啜泣起來，情緒一度激動到唱不下去，台下有觀眾大叫：「基哥加油！」

李龍基在台上邊唱歌邊搞氣氛。(網上片段截圖)

雖然新年已過，但仍然有在場人士送上利是，李龍基亦一一接收。(網上片段截圖)

李龍基在台上唱英文歌唱到尾聲時，突然啜泣起來，情緒一度激動到唱不下去。(網上片段截圖)

李龍基收拾好心情後便繼續在台上唱歌，他向在場的觀眾鞠躬致謝後就說：「其實大家都知道咩事發生㗎啦，我希望佢早啲……」李龍基之後又唱出一首又一首的金曲送給在場觀眾。

李龍基收拾好心情後便繼續在台上唱歌。(網上片段截圖)