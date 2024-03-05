再見·枕邊人｜《愛·回家》小花性感現身做綁匪　曾因睇姜濤疑被雪

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯及羅天宇等人主演的TVB新劇《再見·枕邊人》正在熱播，昨日（4日）播出的一集講到黃智雯與張曦雯一同被人綁架，而原因竟然是因為張曦雯之前幫鄭俊弘做公關所引致。《愛·回家之開心速遞》中的小花更作超性感演出，震撼眼球。

《愛·回家之開心速遞》中的小花李芷晴更作超性感演出，震撼眼球。(《再見·枕邊人》截圖)

《愛·回家》小花「Elaine」李芷晴在《再見·枕邊人》飾演名模Janey G，她綁架了黃智雯及張曦雯，她穿上白色西裝外套加白色短褲，裡面則是一件黑色超低胸的tube top，把她豐滿的上圍都凸突出來。李芷晴拿著電話非常兇狠的向二人說：「依家一search我個名，全部都係背夫出軌、車震、派帽、出道6年50幾個男朋友，死纏爛打咁想嫁入凌家豪門，啲說話要幾難聽有幾難聽！」

《愛·回家》小花「Elaine」李芷晴飾演名模Janey G，她綁架了黃智雯及張曦雯。(《再見·枕邊人》截圖)

李芷晴穿上白色西裝外套加白色短褲，裡面則是一件黑色超低胸的tube top，把她豐滿的上圍都凸突出來。(《再見·枕邊人》截圖)

李芷晴還邊說邊搖著手機，令人不自覺地把焦點放在她極好的身材上，一件tube top根本就不能擋著她的好身材。不少網民都隨即留言問這個女生到底是誰：「一開頭個女仔係邊個」而有網民亦立即回覆他們說：「李芷晴」、「李芷晴勁呀，handle到唔同嘅角色」、「芷晴 做得好好」等的留言大讚她今次於劇中的好表現。

李芷晴還邊說邊搖著手機，令人不自覺地把焦點放在她極好的身材上。(《再見·枕邊人》截圖)

李芷晴曾因為去年高調去看「隔離台」的「鎮台之寶」MIRROR成員姜濤的演唱會，被發現不久便立即刪POST。之後更傳出因為「被照肺」而於電視上消失了一陣子，她之前拍攝時亦不做採訪，令她被雪藏的消息傳得言之鑿鑿。

李芷晴曾因為去年高調去看「隔離台」的「鎮台之寶」MIRROR成員姜濤的演唱會。（IG@step_bystep）

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