24歲《愛·回家》小花被鬧靠黐搶戲極離譜　疑抵唔住頸6字惹火反擊

現年24歲的無綫（TVB）小花古佩玲（Kelly）因在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「神婆」一角入屋，近日更搬入「熊家」居住，戲分愈來愈多，備受公司力捧。然而近來她最受關注的，必定是全城競猜她是否為富商劉鑾雄（大劉）口中所講的「硬膠樣」女藝人。日前古佩玲用美顏扮可愛拍片，深得網民歡心，似乎成功為膠面平反。

古佩玲頒獎禮笑容僵硬 引發大劉「硬膠」論。

古佩玲。（葉志明攝）

好不容易成功挽回一城，近日竟又有網民開Post鬧古佩玲霸鏡頭，古佩玲抵不住頸反擊，再惹是非！近日有網民於社交網不忿發文，指古佩玲為「戲霸」，霸晒鏡頭，連「熊若水」呂慧儀都只得背影，「離晒大譜，群戲女主角只能背面 戲霸霸到每集都黐住主演來搶戲，又不是跟根叔cp，成日黐住人。最近仲離譜，一家人吃飯的戲，一個租客都要黐住大家姐坐，搞到主角紅藥水只得背面。」

古佩玲曾向傳媒表示自己貪靚，確實想過醫學美容，但一直因時間問題未成事，暫時只能用瘦面機。（資料圖片/梁碧玲攝）

正當大家熱烈討論之際，古佩玲疑用真身帳戶留言，反擊道：「關我甚麼事情？」而古佩玲疑亦感發言不妥，隨後已火速刪除留言，不過已被網民發現並擷圖保存。有網民表示：「在熊家露面不說了。問題是每條線都插進去。睇到都眼冤。」、「因為她，我現在都懶得看愛回家」又有網民質疑她靠關係，「所以她是什麼關係戶？」

古佩玲入住熊家多時。（電視截圖）

古佩玲2019年參選港姐時已是非多多，更被指是「富二代」，有傳佢爸爸係內地前幹部後從商。古佩玲則表示，不清楚爸爸做咩生意，只知道他成日周圍飛。古佩玲入行後發展機會多多，極快獲邀加入《愛·回家之開心速遞》劇組，由初期客串飾演「朱凌凌」的大學同學「武淺靜」，後來變固定班底飾演「神婆June」。此外，古佩玲亦有參與《我家無難事》、《雙生陌生人》、《寵愛Pet Pet》及《羅密歐與祝英台》等劇集拍攝。

古佩玲被指成日霸鏡頭。（小紅書）

網民不忿出Post，並Cap古佩玲個樣出嚟。（小紅書）

古佩玲疑反擊稱：「關我甚麼事情？」。（小紅書）

之後又刪除留言。（小紅書）

古佩玲被發現疑留言反擊。（小紅書）

引起網民討論。（小紅書）

2019年冠亞季分別是黃嘉雯（圖中）王菲（圖左）和古佩玲。（資料圖片）