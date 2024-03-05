拜金名媛出席巴黎時裝周　狀態惹熱議　曾令昔日頂流男神一見鍾情

鍾鎮濤（阿B）前妻、現年60歲的「前B嫂」章小蕙（Teresa）出生於富裕家庭，年輕時樣貌標緻，當年與阿B一見鍾情。章小蕙向來追求時尚品味，喜愛買名牌扮靚，曾豪言「飯可以不吃，衣服不能不買」成為了她的經典金句，她更一度被認為是因為奢華的生活習慣而導致鍾鎮濤破產，甚至被標籤做「香港第一拜金女」。近年章小蕙轉戰內地發展網絡事業，成為了「帶貨網紅」，獲不少品牌歡迎。早前她就獲邀出席米蘭時裝周，一向強調比起醫美更喜歡每天堅持保養的她竟被指走樣，生圖撞樣邵音音。最近她又出席巴黎時裝周，再有生圖流出曝光了她最新真面目。

網民翻出章小蕙的舊照，大讚她優雅大氣。（微博圖片）

章小蕙平時啲相都好有氣質。（小紅書@章小蕙）

生圖驚人。（VCG）

有網民於社交網分享了在巴黎時裝周巧遇章小蕙的影片，留言寫道：「章小蕙這個狀態是什麽水平？巴黎時裝周偶遇章小蕙好想問問姐姐是怎麽保養的，這哪里看著像60歲，優雅又大方。」片中章小蕙身穿白恤衫外襯西裝褸和半身裙，身形略為豐滿圓潤，在原相機下可見她的皮膚依然保養得宜，狀態相當不錯，確實怎樣也看不出已60歲。

網民亦紛紛熱議：「沒有僵也有皺紋60+的狀態堪比正常人40+，整個狀態都很向上」、「好年輕呀，40歲都不一定能有這麽好的氣色」、「頂級，她60了啊，誰60這個狀態」、「60是這麽自然的美 沒有動臉的痕跡太厲害了」、「感覺她的眼神好少女啊。」不過也有網民吐槽說：「都胖成這樣了。」

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙優雅有氣質。（章小蕙小紅書）

章小蕙在小紅書坐擁逾110萬粉絲，她去年5月與品牌合作進行網上直播，當日就創下交易總額逾5000萬，成績相當驚人。之後再次於小紅書上進行了七小時的直播，推薦她用過的美妝護膚物品，剛開播就創下了10分鐘熱度破2億，而且據該品牌分享當日總銷售額逾1億多元人民幣，被封「新一代帶貨女王」！

章小蕙真實身材曝光。（小紅書）