婚後事｜羅子溢同兩位女主角有情慾戲　王敏奕突然驚變陳自瑤

TVB劇集《婚後事》自上星期播出後，已經成為了網上熱話，除了故事貼地外，更成功令大家重新追劇。上周的主題是「離婚」，而今周主題則是「不忠」，今集由羅子溢的視點出發研討。

《婚後事》成功成為熱討話題。(《婚後事》截圖)

今周主題則是「不忠」，今集由羅子溢的視點出發研討。(《婚後事》截圖)

之前講到羅子溢出軌，陳自瑤吵著說要離婚，今個星期則討論怎樣才是「出軌」，到底精神上出軌已經是出軌，還是肉體上出軌才是出軌。羅子溢與陳自瑤爭執不斷，而王敏奕的出現就好像時刻都在誘惑羅子溢，令羅子溢連洗澡的時候都在想王敏奕。

羅子溢出軌，陳自瑤吵著說要離婚。(《婚後事》截圖)

羅子溢與陳自瑤爭執不斷，而王敏奕的出現就好像時刻都在誘惑羅子溢。(《婚後事》截圖)

羅子溢邊洗澡邊幻想王敏奕與他糾纏，王敏奕先從他的背部環抱著他，再把手放到他的胸前狂掃，然後從後一直的親他耳朵及臉頰，再到抱著擁吻。畫面一轉，已經是羅子溢與王敏奕雙雙赤裸地繾綣在床上親吻，但王敏奕突然的一句「老公」卻把羅子溢拉回現實。

羅子溢邊洗澡邊幻想王敏奕與他糾纏。(《婚後事》截圖)

王敏奕先從他的背部環抱著他，再把手放到他的胸前狂掃。(《婚後事》截圖)

羅子溢與王敏奕雙雙赤裸地繾綣在床上親吻。(《婚後事》截圖)

王敏奕突然的一句「老公」卻把羅子溢拉回現實。(《婚後事》截圖)

羅子溢回到現實時見到身下的是陳自瑤，結果一驚後繼續他未做完的事，但已經明顯見到他心不在焉的樣子，之後羅子溢想到自己在精神上已經出軌。當時他與陳自瑤仍然是「恩愛夫妻」，之後陳自瑤逮到羅子溢徹夜不歸，原來是跟王敏奕一起，最後羅子溢無從辯解承認出軌。

羅子溢回到現實時見到身下的是陳自瑤。(《婚後事》截圖)

結果羅子溢一驚後繼續他未做完的事，但已經明顯見到他心不在焉的樣子。(《婚後事》截圖)

陳自瑤質問他：「即係肉體發洩，冇動真情啊？冇上床？咁有冇錫有冇摷啊？有冇生理反應啊？你關埋門喺廁所沖涼，同我搞嘢嗰陣有冇諗住佢啊？如果有，有咩分別啊？你真係鍾意咗佢，係唔係啊？」陳自瑤聲嘶力竭問羅子溢為什麼要這樣對她，更咆哮羅子溢：「點解你可以忍心拆散頭家？」不少網民看完今集後都覺得：「係唔係現實嚟，只係個男主角唔同咗？」

陳自瑤質問羅子溢出軌事情。(《婚後事》截圖)