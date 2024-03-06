晚吹流量密碼︱夜店DJ白金騷Quali　自豪：我是一個很暴露的人

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（5日）播出第八集，由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目，本集邀請來自於台灣的女嘉賓Gold白金作客。肥仔和Dee在嘉賓出場前不斷在節目中猜對方的職業，而嘉賓的身份特徵是「通常在晚上工作」、「曾經是女團成員」、「管理著旗下多名女生」、「曾被放上台灣著名討論區」、「工作是要令客人感到興奮」。肥仔一看到嘉賓二話不說就已經猜中對方是夜店DJ，而Dee猜嘉賓的另外一個身份是「派對女孩的經理人」，肥仔則表示是「女舞者」，連續猜對嘉賓的身份。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》本集邀請來自於台灣的女嘉賓Gold白金作客。（節目截圖） l

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》由ERROR梁業（肥仔）和何啟華共同所主持的節目。（節目截圖）

自爆喜歡暴露騷胸

ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）更一度在節目當中與負責打碟的女嘉賓Gold白金勁歌熱舞，瞬間變成夜店風格，炒熱節目氣氛！被問到現時是舞團HOTTA GIRL成員之一，她指現時團體分別有27人，當中有些職業的身份是網紅。講到成團的機緣巧合，她說自己原本是讀設計出生，剛好有朋友是健美出生，所以促成大家的商機發展。

提到擔任DJ工作表演時穿得特別的火辣，她笑言：「我是一個很暴露的人，我很喜歡穿很少出門。」講到經常在社交網分享甜美的食相兼大騷豐滿上圍，她坦言：「我想別人看我的胸，不是看食物。」她繼續指絕大部份是為了接業配有‪商業機會。

負責打碟的女嘉賓白金勁歌熱舞，瞬間變成夜店風格。（節目截圖）

白金笑言是一個很暴露的人，很喜歡穿很少出門。。（節目截圖）

至於過去是否有被粉絲騷擾的經驗，她說：「騷擾一定有，傳他的形狀給我看，我就回答，他有點短，其實我都很直接，隨時都可以找我。」被問到曾經會否有人開價要求過夜，她表示：「有啊！還是有人會跟我說幾多。我會說太少。」她則反問肥仔別人開價多少才會答應過夜，肥仔搞笑回答：「30萬港幣就可以啦！」

講到擇偶條件，她說：「我不喜歡帥，一定要長得特別，三十幾歲以上。」她透露自己很喜歡小孩，並表示：「想生一對足球隊，想要結婚，生小孩有家庭。」

白金有被粉絲騷擾的經驗。（節目截圖）