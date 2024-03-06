陳展鵬愛妻宣言搞喊老婆單文柔　曾想轉行：做演員不是很順利

堪稱橫線式綜藝版《尋人記》的綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》本周嘉賓是視帝陳展鵬（煎Pan），煎Pan尋找第一位「陳展鵬」過程絕不簡單！煎Pan在Vtuber庫洛姆的提示下闖關，又要戴貓耳賣萌又要與春麗「決鬥」，平時斯斯文文的煎Pan大晒反差萌，認真唔話得！



最後一位嘉賓係煎Pan陳展鵬。

煎Pan戴貓耳，咁可愛得唔得㗎？

煎Pan大晒反差萌。

煎Pan幾經波折才找到第一位陳展鵬，原來第一位陳展鵬是超級宅男，家中房間全是漫畫和手辦模型，他坦言性格怕生沒甚麼朋友，更是一名A0單身男，他其中一個心願就是出Pool，他坦言：「很想拍拖，畢竟年紀都大了，我想改變自己，提升自己信心，這樣才有勇氣跟女生搭話！」

A0展鵬係一位超級宅男，佢其中一個心願就係盡快出Pool！

煎Pan化身粉雄救兵，幫A0展鵬打造全新造型。

煎Pan化身粉雄救兵，幫A0展鵬打造全新造型。

煎Pan旋即化身「粉雄救兵」，帶了A0展鵬剪頭髮兼換了一身造型，更特意邀來台灣啦啦隊女神雅涵和A0展鵬進行模擬約會！由於首次與女生約會，A0展鵬全程緊張到口窒窒，要雅涵主動說話找話題，氣氛非常尷尬！直男度100%的A0展鵬之後更掛住自己吃東西，沒有細心地為雅涵夾菜，令到在旁「觀戰」的煎Pan睇到非常激氣，場面搞笑。約會完畢後，雅涵會為今次的約會評分，A0展鵬表現又合不合格呢？

製作組邀嚟台灣啦啦隊女神雅涵做嘉賓。

A0展鵬全程緊張到口窒窒，雅涵又畀幾多分佢呢？

A0展鵬全程緊張到口窒窒，雅涵又畀幾多分佢呢？

之後煎Pan繼續出發尋找第二位陳展鵬，經過一輪尋尋覓覓，發現燒烤店老闆正是第二位陳展鵬，煎Pan與他有不少共通點，兩人同樣年紀輕輕便出來社會工作，亦接觸過不同類型的工種，就連地盤都撈過！煎Pan分享經驗說：「最不好就是踩釘，一星期都不能走路。」身為視帝的煎Pan演藝路並非一帆風順，他透露曾經想過放棄：「做演員不是很順利，淆了十多年，有想過放棄，當時我回到現在的公司（TVB），我給3年時間自己，如果都不行我就轉行！」

第二位展鵬經營燒烤店。

兩位展鵬經歷幾相似，兩人都做過唔少工作。

煎Pan自爆曾經諗過轉行。

之後兩人齊齊釣魚大談男人經，製作組特意安排兩人的另一半靜悄悄偷聽兩人對話！煎Pan期間分享與太太單文柔（Phoebe）的首次邂逅經過，並會發表愛妻宣言，Phoebe聽到後感觸得爆喊。之後兩Pair人出發放天燈，煎Pan和Phoebe更會神助攻第二位陳展鵬完成人生大事，場面相當感人。

兩位展鵬釣魚大談男人經，兩位嘅另一半就坐喺車偷聽！

煎Pan發表愛妻宣言，單文柔感動到爆喊。

煎Pan兩公婆助攻第二位展鵬完成人生大事！

煎Pan兩公婆助攻第二位展鵬完成人生大事！

最後三位展鵬會終極合體，有咩搞作呢？