《十八樓C座》舉行55周年展覽　星級攝影師任達華親自操刀掌鏡

電台節目《十八樓C座》自1968年7月3日起首播，至今已播出55年，為華語世界最長壽廣播劇。節目以嬉笑怒罵的手法演繹社會大小事，見證了香港的成長。為慶祝開播55周年的重大里程碑，商台特別舉辦《十八樓C座》「五代同台」55周年展覽，展示了《十八樓C座》聲音演員（金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、馮志豐、陳聰、伍甄琪）相片及合照，而這次展覽更邀請了影帝星級攝影師 任達華先生（華哥）親自操刀掌鏡，拍攝一眾聲音演員的「全家福」。

對於今次一口答應為慶祝開播《十八樓C座》55周年拍攝重任，任達華表示對該劇有很深的感情：「我由細聽到大，可以話係同時間成長，都係聽住電台長大，最欣賞《十八樓C座》通過幽默方式帶給聽眾歡樂和香港人共同回憶。」華哥想藉著這次拍攝向廣播員致敬，感謝他們為香港廣播界及社會奉獻多年。拍攝前，華哥亦特意抽空一天來商台，參觀了一次《十八樓C座》的錄音過程，談及第一次與劇中聲演「周老闆」的金剛叔見面時，影帝級的華哥亦坦言被金剛叔的獨特氣場所震懾，「金剛叔錄音是坐著運氣的，跟收音的咪距離好遠，中氣十足好利害，那份氣場，我真的做不到，很佩服，他亦非常有魄力。」

今次的拍攝以懷舊場景為主題，華哥呈現《十八樓C座》一班街坊不一樣的一面，跳出聽眾對他們的想像。華哥更邀請資深電影美術指導 張蚊來擔任拍攝的服裝設計，讓一班街坊穿上華麗服裝。華哥希望透過這次的展覽讓聽眾來「尋味」，感受廣播劇的精神。