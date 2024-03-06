評論學會獎︱余香凝哽咽感謝團隊　吳慷仁封帝：睇香港電影長大

第30屆香港電影評論學會大獎今日（6日）舉行，評論學會本屆頒發「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男演員」及「最佳女演員」五項大獎，並頒發八部推薦電影，邀請「評論學會獎之最」、曾經七度獲得編劇獎及去年獲得導演獎的韋家輝擔任頒獎嘉賓。

第30屆電影評論學會大獎今日（6日）舉行，由「評論學會獎之最」韋家輝擔任頒獎嘉賓。（梁碧玲 攝）

憑《第八個嫌疑人》獲得本屆「最佳導演」獎的李子俊導演，得獎後發表感言時，感謝爾冬陞、劉偉強、莊文強、麥兆輝、林嶺東及杜琪峰等多位導演的栽培，表示：「我從小喺片場長大，多謝你哋教識我點做一個導演！」憑《但願人長久》獲得「最佳編劇」獎的祝紫嫣導演，則感謝台下的吳慷仁以及謝咏欣、袁澧林等一眾演員，讓自己的作品從文字躍然於紙上：「我讀中文系出身，今日得到呢個獎，感覺似係一個作文獎！」並謙虛地表示自己將繼續努力。

演技獎方面，憑《但願人長久》獲得「最佳男演員」獎的台灣演員吳慷仁，笑言自己雖然不認識台下許多香港前輩影人，但感謝大家的鼓勵，亦提到當初賞識自己成為演員的關錦鵬監製：「16年前，拍第一部電影《渺渺》的時候，監製就是關錦鵬導演。」續言：「我童年睇香港電影長大，好榮幸可以拍，因為冇必要搵一個台灣人演香港人，所以很多謝香港電影。」

吳慷仁憑《但願人長久》奪得「最佳男演員」獎，特別感謝關錦鵬16年前讓自己成為演員。（梁碧玲 攝）

憑《白日之下》獲得「最佳女演員」奬的余香凝，於台上發表感言時一度哽咽，忍住淚水表示：「感謝《白日之下》團隊堅持五年冇放棄，冇放棄呢個公義、善良嘅角色，放心交畀我演。」亦表示成為演員八年以來，未必每次做到自己最好的演出，但影評人的評價則成為自己思考如何進步的方向。

余香凝憑《白日之下》奪得「最佳女演員」獎，在台上一度哽咽、感謝團隊信任自己飾演一個公義又善良的角色。（梁碧玲攝）

憑《命案》獲得「最佳電影」獎的鄭保瑞未能親身到場領獎，由監製游乃海、朱淑儀代表領獎。游乃海於台上從韋家輝手上接到奬座時，同時面對台下的杜琪峰，笑言：「好緊張！台上一個、台下一個（上司），好驚！」亦表示《命案》的故事非常痴線、去到盡，故事能夠成為電影要感謝杜琪峰、鄭保瑞，否則至今仍只是自己櫃桶裡的一個劇本。

祝紫嫣憑《但願人長久》奪得「最佳編劇」獎，笑言讀中文系出身的自己似得到一個作文獎。（梁碧玲 攝）