林雪下定決心減肥做運動唔夠1分鐘就喘晒氣　食麥皮竟然落呢樣嘢

59歲的「綠葉王」林雪有著胖胖的身形，而這個身形及口音一向都是他的標誌，林雪在電影圈有舉足輕重的地位，曾奪得多個「最佳男配角」獎項。早前憑林雪獨特的口音為內地一個程式錄粵語導航而引起熱話，但原來林雪的體重已高達300磅，而他早前被網民發現面部出現黑斑，立即引起不少人擔心他的身體健康問題，他面對著這個身形，終於下定決心減肥。日前（3日）林雪在社交平台分享了一段短片，片中他與朋友正在玩健腹輪，最後他做了二十下就已經「上氣唔接下氣」，林雪更發文說自己要減肥，開始留意自己的健康：「288磅3個月减30磅大家俾D健康意見！」

他在健腹輪調好位置後便用盡吃奶的力來支撐自己的身體。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

日前（5 日）林雪再上傳了兩條短片到社交平台，片中他分享減肥中的午餐，可以見到有麥皮及烚雞蛋，除了這兩樣外，竟然出現「腐乳」。林雪把腐乳加在麥皮中攪拌，他說：「減肥第一餐，不過都唔健康㗎啦。」因為他表示麥皮很難吃：「好難食，好彩有舊腐乳。」之後他剝開雞蛋吃，同樣亦說了句「好難食」。

林雪分享減肥中的午餐。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

可以見到有麥皮及烚雞蛋，除了這兩樣外，竟然出現「腐乳」。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

雖然林雪都知道加腐乳不是健康的吃法，但因為麥皮太難食，所以只好加這個調味，最後他更對著鏡頭說：「希望我捱得住啦，減肥減肥減肥！」看來他減肥的決心很大，打算每天都吃麥皮。不少網民都留言為他打氣，希望他減肥成功。

最後林雪更對著鏡頭說：「希望我捱得住啦，減肥減肥減肥！」看來他減肥的決心很大。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

而另外一條片則是林雪在公園做運動，他站在「漫步機」上動起來，但未夠1分鐘就已經開始喘氣，看來林雪要好好鍛鍊一下身體，讓機能復原。

另外一條片則是林雪在公園做運動，他站在「漫步機」上動起來。(ig@LamSuetlamsuetofficial)