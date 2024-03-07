婚後事｜羅天宇只約炮過活　現實亦有「女神收割機」之稱

無綫劇集《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演，上星期正式開播已經立即成為熱話。今周的主題則是「不忠」，今集由羅天宇的視點出發研討。

今周的主題則是「不忠」，今集由羅天宇的視點出發研討。(《婚後事》截圖)

王敏奕的好友程天暉（羅天宇 飾演）是一個為理想打拼的導演，對於戀愛，他不想談，只會在交友程式上「約炮」，今集一開始就已經是羅天宇赤裸上半躺在沙發上。劇中的其他五位主角都在早前已經不斷挑戰電視尺度，而作為最後一個挑戰的羅天宇竟然只赤裸上半身，被指露得太少，令一班觀眾大叫「冇癮」。

羅天宇只會在交友程式上「約炮」。(《婚後事》截圖)

羅天宇竟然只赤裸上半身，被指露得太少。(《婚後事》截圖)

羅天宇的約炮對象陳熙蕊跟他說要結婚，陳熙蕊則跟他表示：「約炮世代，性愛分開。」而他亦表示不喜歡讓人「戴綠帽」，所以後會無期，陳熙蕊跟羅天宇說：「聽住先啦，你咁窮人！」羅天宇即激動說：「你都係貪圖我美色，利用我嘅性能力之嘛。」即令網民爆笑問羅天宇今次劇中是否做回現實的自己。

羅天宇的約炮對象陳熙蕊跟他說要結婚。(《婚後事》截圖)

羅天宇激動話你都係貪圖我美色，利用我嘅性能力之嘛。(《婚後事》截圖)

現實中的羅天宇有著「女神收割機」之稱，他公開承認拍過拖的女藝人的只有三位，但緋聞女友卻有很多，而個個都是女神級，與羅天宇分手後都有很好的發展。有指林芊妤（Coffee）是羅天宇的初戀，他們被朋友公開床照後才爆出曾經相戀，Coffee 2018年與圈外男友翟志榮結婚並誕下兒子勁幸福。

林芊妤（Coffee）曾經被指與羅天宇拍過拖

除了Coffee外，另外苟芸慧亦是羅天宇承認的女友，當年他們入行後旋即發展姊弟戀並同居，但因為TVB施壓，所以2010年二人向外宣布以工作為由分手。苟芸慧亦同樣於2018年與陸漢洋結婚，婚後淡出幕前工作。

苟芸慧與羅天宇曾拍拖兩年！（IG圖片/@joyfulck）

當然大家最熟悉的一定是有「靚湯」之稱的湯洛雯，他們地下情四年，直至分手前半年才公開戀情。他們在羅天宇30歲生日當天公布戀情，並晒出二人的親吻照片，令人感到十分甜密，但公布不夠半年便宣布分手收場，他們指分手後亦是朋友。

羅天宇與湯洛雯曾經地下情四年。（微博圖片）

羅天宇的緋聞女友亦不少，與湯洛雯分手後他被爆孖陳瀅遊日本，當然是例牌否認，更指當時有其他朋友在場。另外亦有指蘇皓兒等女神亦是他的緋聞女友。

羅天宇同陳瀅因為拍劇傳出緋聞，又真係幾登對嘅。（IG圖片）