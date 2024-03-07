馬米高疑暗寸鄭裕玲英文老土　嘲諷係冇記性定聽唔明Timothee講咩

現年66歲的鄭裕玲（Do姐）一向都說得一口流利的英文，早前她獲邀到美國洛杉磯，與《沙丘瀚戰：第二章》的一班演員及導演進行訪問，而片段亦在YouTube頻道《The Do Show》中播出。但近日YouTuber馬米高卻出片疑「暗寸」Do姐英文老土，立即引起網民的熱討。

早前Do姐獲邀到美國洛杉磯，與《沙丘瀚戰：第二章》的一班演員及導演進行訪問。(The Do Show截圖)

馬米高近日在影片頻道分享了一條以「【悶親荷里活演員】Do姐英文好老土？」為題的影片，分析Do姐訪問甜茶添麥菲·查洛美 （Timothée Chalamet）、奧斯汀·巴特勒 （Austin Butler）、莎黛雅（Zendaya）、科倫絲·佩芝 （Florence Pugh）的影片，馬米高在片中一共說指出Do姐的英文有7個錯處，除了大數Do姐英文錯外，更大爆Do姐學歷只有中五程度。

馬米高大爆Do姐學歷只有中五程度。(YouTube截圖)

馬米高暗寸Do姐訪問老土。(YouTube截圖)

首先，在Do姐正式訪問之前，她到機場的貴賓室，馬米高指出Do姐把貴賓室的英文由「Lounge」讀成「Launch」：「Do姐坐Business Class啊，去咗個Launch啊，嘩，Business Class果然咩都有，火箭發射都有！」之後續說Do姐於片中所說的「Pad」，在英文上其實是解作衛生巾。

Do姐正式訪問之前，她到機場的貴賓室，馬米高指出Do姐把貴賓室的英文由「Lounge」讀成「Launch」。(YouTube截圖)

Do姐於片中所說的「Pad」，在英文上其實是解作衛生巾。(YouTube截圖)

進入訪問更指出她其他五個錯處，Do姐在訪問荷里活演員時問：「For you, you don’t have a nickname 」，荷里活演員則答：「One Day」。馬米高認為Do姐應該在句子末加上「yet 」，便會令問題不會過份生硬，會讓問題輕鬆一點：「你仲未有個花名……住。」之後馬米高就說Do姐的問題太長：「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong」，他說：「因為message當然係say to your fans㗎啦。」他指message英文是：「a short piece of information 」。最後他說一定要用message一詞，應該是：「Do you have any message for your HK fans」。

馬米高就說Do姐的問題過份生硬。(YouTube截圖)

馬米高就說Do姐的問題太長。(YouTube截圖)

之後馬米高又說Do姐不知是沒有記性還是聽不懂Timothee表示只在香港「connected through 」（轉機），他說：「因為呢個字唔會喺機場嘅告示板度見到，通常告示板淨係會寫transfer。」口語上就會用「connected through 」這個字。

馬米高又說Do姐不知是沒有記性還是聽不懂Timothee的英文。(YouTube截圖)

Do姐在訪問Zendaya的時候說：「First question to Zendaya」，馬米高終於說這個文法上沒有錯，但就指香港的英文太正式，太像小組討論般，而外國的工作環境，或大家說話時都會偏向輕鬆，會直說出名字。最後Do姐問兩位女演員時說：「Any memorable moments you can share」，她們回答：「cheesy」。馬米高認為這些問題對於外國人來說很老土，Do姐連問兩個問題都被指很老土，但Do姐問到關於服裝時，她們立即有所不同，立即顯得很有興趣。

YouTube截圖

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馬米高在影片尾段表示雖然Do姐只有中五畢業，但仍然很有氣場地帶領整個訪問。影片被轉載後，正反兩極聲音不斷，有人認為馬米高不應該「踩」Do姐，畢竟Do姐也是活到老學到老，更不應批評她只有中五學歷。而正面方面則有人認為下次有這樣的訪問應該請馬米高去做，可以展現到他的英文。