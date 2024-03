馬米高疑暗寸鄭裕玲英文老土　嘲諷係冇記性定聽唔明Timothee講咩

現年66歲的鄭裕玲(Do姐)一向都說得一口流利的英文,早前她獲邀到美國洛杉磯,與《沙丘瀚戰:第二章》的一班演員及導演進行訪問,而片段亦在YouTube頻道《The Do Show》中播出。但近日YouTuber馬米高卻出片疑「暗寸」Do姐英文老土,立即引起網民的熱討。

馬米高近日在影片頻道分享了一條以「【悶親荷里活演員】Do姐英文好老土?」為題的影片,分析Do姐訪問甜茶添麥菲·查洛美 (Timothée Chalamet)、奧斯汀·巴特勒 (Austin Butler)、莎黛雅(Zendaya)、科倫絲·佩芝 (Florence Pugh)的影片,馬米高在片中一共說指出Do姐的英文有7個錯處,除了大數Do姐英文錯外,更大爆Do姐學歷只有中五程度。

首先,在Do姐正式訪問之前,她到機場的貴賓室,馬米高指出Do姐把貴賓室的英文由「Lounge」讀成「Launch」:「Do姐坐Business Class啊,去咗個Launch啊,嘩,Business Class果然咩都有,火箭發射都有!」之後續說Do姐於片中所說的「Pad」,在英文上其實是解作衛生巾。

進入訪問更指出她其他五個錯處,Do姐在訪問荷里活演員時問:「For you, you don’t have a nickname 」,荷里活演員則答:「One Day」。馬米高認為Do姐應該在句子末加上「yet 」,便會令問題不會過份生硬,會讓問題輕鬆一點:「你仲未有個花名……住。」之後馬米高就說Do姐的問題太長:「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong」,他說:「因為message當然係say to your fans㗎啦。」他指message英文是:「a short piece of information 」。最後他說一定要用message一詞,應該是:「Do you have any message for your HK fans」。

之後馬米高又說Do姐不知是沒有記性還是聽不懂Timothee表示只在香港「connected through 」(轉機),他說:「因為呢個字唔會喺機場嘅告示板度見到,通常告示板淨係會寫transfer。」口語上就會用「connected through 」這個字。

Do姐在訪問Zendaya的時候說:「First question to Zendaya」,馬米高終於說這個文法上沒有錯,但就指香港的英文太正式,太像小組討論般,而外國的工作環境,或大家說話時都會偏向輕鬆,會直說出名字。最後Do姐問兩位女演員時說:「Any memorable moments you can share」,她們回答:「cheesy」。馬米高認為這些問題對於外國人來說很老土,Do姐連問兩個問題都被指很老土,但Do姐問到關於服裝時,她們立即有所不同,立即顯得很有興趣。

馬米高在影片尾段表示雖然Do姐只有中五畢業,但仍然很有氣場地帶領整個訪問。影片被轉載後,正反兩極聲音不斷,有人認為馬米高不應該「踩」Do姐,畢竟Do姐也是活到老學到老,更不應批評她只有中五學歷。而正面方面則有人認為下次有這樣的訪問應該請馬米高去做,可以展現到他的英文。