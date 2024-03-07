HOYTV女神同行｜雅涵三點式浸泥漿溫泉　兒時黑歷史私照曝光？

HOY TV全新綜藝節目《女神同行》由3月4日起，逢星期一至五，晚上8時30分於HOY TV 77台播映。節目由星演藝人阮偉倫(阿倫)、林躍翰(John)、康志維(康師傅)主持，一連15集跟住女神返鄉下，帶同十位台灣女神包括: 林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri、慈妹、林可、苡萱、上晏，她們將會分別帶三位主持回到自己老家，走訪對女神們別具意義的私密景點。



John和阿倫對蜂蛹料理大為吃驚。

首站帶食家鄉特色「肉圓」。

男主持初嚐台灣肉圓 回憶家鄉的味道

今晚(3月6日)播出的一集，有「樂天女孩」人氣成員雅涵帶大家遊覽老家台南白河，介紹當地傳統美食及溫泉熱點，仲會帶大家回到學校，走進雅涵的童年回憶。台南白河遠離市區，有較多自然風光，首站雅涵便帶John和阿倫到相熟小店食肉圓。「肉圓」是台灣的特色街頭小吃，雅涵表示每次回鄉都必食這間店的肉圓，其特別之處在於「先蒸後炸」的烹調手法，口感特別，男主持都大讚好食。

吃古早味剉冰。

雅涵小學相片曝光。

兒時照片曝光 女神爆天生皮膚黑

隨後一行人回到雅涵曾經就讀的小學，雅涵更化身氣質老師教阿倫和John講台語介紹自己。三人翻開學校畢業紀念冊，找尋雅涵小學時候的模樣，青澀的樣子也十分可愛，雅涵更大爆自己小時候皮膚偏黑，但長大後會打扮讓皮膚變白。

女神鍾意冬天浸溫泉。

三點式浸泥漿溫泉 相約男主持「再浸一次」

為了補充體力，三人來到當地老字號品嚐地道必食的甕缸雞，飽腹過後，雅涵帶阿倫和John來到當地的溫泉勝地「關子嶺」浸「全台唯一」的泥漿溫泉，據說對養顏美容有極佳功效。三人共享一間湯屋的溫泉，雅涵看似身材嬌小，但火辣程度不輸任何人，曼妙身材勁吸睛，令到兩位男主持面紅耳赤。雅涵分享第一次浸泥漿溫泉的經歷，原來是由高中男朋友帶她來的，她更稱：「泡溫泉是最浪漫的事情。」雖然雅涵今次來只浸了腳，但表示如果John和阿倫冬天再來的話，便帶他們再浸一次。

雅涵分享泥漿溫泉初體驗，第一次是由高中男朋友帶她來泡溫泉。

女神帶路食野味 鹿肉蜂蛹勁滋補

關子嶺有著不少特色山產餐廳，三人浸完溫泉便來到當地的山產餐廳食晚飯。除了品嚐在香港較罕見的鹿肉外，雅涵也推薦了一道讓人「變漂亮」的料理—虎頭蜂蛹，讓John和阿倫大為吃驚。雖然兩位男主持對蜂蛹料理「面有難色」，但在女神推薦的加持下，也大膽品嘗並評價蜂蛹有「薯仔的味道」。

雅涵帶阿倫和John到關子嶺浸泥漿溫泉。

阿嬤反對雅涵結婚 擔心她受騙

最後一站，三人回到雅涵老家探望阿嬤，阿倫和John一進門便用了女神教的台語讚美阿嬤年輕漂亮，逗得阿嬤笑的合不攏嘴，阿嬤也悉心為遠道而來的他們準備了窩心雞湯，場面溫馨。雅涵表示自己從小由阿嬤帶大，阿嬤培養她唱歌，成就了雅涵當歌手的夢想。當問及有沒有見過雅涵帶男生回家時，阿嬤回說不想雅涵結婚，更表示：「結婚不好啦 !」逗得大家哄堂大笑，雅涵在旁解釋阿嬤只是擔心自己會被男生騙。

阿嬤反對雅涵結婚, 擔心被男生騙。

下一集，繼續有雅涵帶大家深度遊台南白河，主持一行人將會到古裝城打卡熱點介紹古裝電影老街；亦會親手製作台灣傳統點心；介紹鹽水意麵及當地夜市特色小吃。《女神同行》逢星期一至五，晚上8時30分於HOY TV 77台播映，大家記得切勿錯過。

帶男主持「見家長」。

女神化身老師教講台語。