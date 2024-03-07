李賢被網民批整容　IG爆seed：就係呢啲人令我冇辦法專注幕前

被封為「ViuTV隱藏靚女主持」的李賢（Leanne）自從主持過《學神出沒注意》就開始被網民留意，數年來她主持過《舉高雙手3》、《水著考有Feel》及《你想點呀》等，都被讚真性情不做作，深受喜愛，早前與YouTuber「蝦條哥」一同前往日本拍節目，浸溫泉的片段更引來網民熱烈討論。



節目介紹本地表演藝術。（《舉高雙手3》截圖）

原來除綜藝節目外，李賢亦有涉足劇集拍攝。日前李賢就在IG上透露，自己將會出鏡於ViuTV新劇《飛黃騰達》的拍攝。她寫道：「有時啲朋友會記得我上年拍咗套劇就會問我幾時播（人生第一套劇）。我每次都怕醜地答：我路過㗎咋…但初三出街，後段啲先有我，作為一個佛系嘅幕前，每次遇上唔同演出嘅機會都會好感恩。」

劇中陳安立和李賢有大膽演出，（截圖）

劇中陳安立和李賢有大膽演出，坐埋上脾，（截圖）

網民：「陳安立到底畀咗幾錢ViuTV？」真係每次拍劇都有靚女做對手。（截圖）

神秘ViuTV女主持有樣有腿網民勁buy 沈殷怡一姐地位再被撼動？

李賢真係好fit。（IG@leeyin_leanne）

劇集中，李賢飾演「江湖人物」駱振偉的手下，當中更有一場勾引陳安立的戲份，相當突出！底下亦有網民大表羨慕，寫道：「Brian 嗰期到底課咗幾多錢俾Viutv？」又有人直言：「有做小三既潛質喎」，最好笑的是，有人問陳安立的太太希靈有沒有「審核」過相關內容。

網民：「陳安立到底畀咗幾錢ViuTV？」真係每次拍劇都有靚女做對手。（截圖）

年初四｜面對長輩老土問題 女神李賢示範五式逆襲長輩回答

雖然演技受到觀眾、網民讚賞，但同時亦有人批她是「後天加工」。李賢在IG Story上貼出其中一則留言：「個女嘉賓都幾假下.個鼻.個胸.哎」 留言亦獲得YouTube頻道「蝦條哥」回覆，留下一個驚嘆的emoiji，而女漢子十足的李賢，則回應說：「無所謂啦，真假你哋都摸唔到。」真係好型！

李賢被網民批整容。（IG@leeyin_leanne）

IG Story中，李賢也透露了不太投入於幕前的原因。她寫道：「其中一個令我冇辦法into幕前嘅原因就係呢啲人，以前仲讀緊書睇新聞嘅時候，已經覺得人哋整唔整關自己咩事，又唔係用我嘅錢，痛又唔係我痛，就算整得樣衰又唔使我對佢成世，做咩要搞到好似人哋對你唔住。」

Leanne經常在IG派福利，貼性感泳衣相。（IG@leeyin_leanne）

Leanne經常在IG派福利，貼性感泳衣相。（IG@leeyin_leanne）

女神李賢遊日比堅尼浸溫泉震撼網絡 拒全裸出鏡：唔想尺度太大

好多網民討論李賢浸溫泉呢一幕。（YouTube截圖 / 蝦條哥@hatiugor）

李賢好好身材。（YouTube截圖 / 蝦條哥@hatiugor）

+ 10