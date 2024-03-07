莫文蔚願同周星馳再合作　被問上綜藝還原「火雞姐」意願竟然咁答

莫文蔚（Karen）今日（7日）在油麻地出席可口可樂《食神》嚐聚滋味館開幕活動。《食神》是自1996年上映，至今已經有28年歷史，是無數觀眾心目中的經典電影，而她演出「火雞姐」一角成功入屋，創造話題。莫文蔚接受訪問表示：「其實拍《食神》已經係28年前，但係印象真係太深刻，真係太經典！」她繼續指今天能夠重返拍攝現場感到額外的高興，並表示：「記返起當時拍唔同嘅場口，講數嗰一場真係好開心。」

莫文蔚今天重返《食神》拍攝現場出活動。（張祖銘攝）

講到會否想跟周星馳再次合作，她表示：「冇啊，睇吓佢幾時有需要就call我，當然同佢合作過好幾套戲，好深刻嘅回憶。」提到最難忘那一句對白，她說：「撈埋一齊做瀨尿牛丸吖笨，呢一句最正。」被問到有否經驗炮製過黯然銷魂飯，她說：「去過有啲餐廳，甚至乎有啲酒店有提供黯然銷魂叉燒飯，當然我哋研發出嚟嗰碗係最好食。」

莫文蔚有留意去年傅嘉莉在TVB劇集重現「火雞姐」登場相關的報道。（張祖銘攝）

至於拍攝時最難忘的回憶，她透露當時同時拍三套戲，還有忙於錄音工作。她憶述：「我記得嗰日拍完成晚喺度嗌邊個搣咗我支旗仔，嗌足成晚，拍到天光。」被問到若果內地綜藝節目邀請呈現「火雞姐」一角，是否有意願接下相關工作，她說：「經典嘅嘢係不能重複，做過一次就夠㗎啦！唔可以貪心。」提到去年傅嘉莉在TVB劇集重現「火雞姐」登場，她表示：「好似有睇到啲報道，其實《食神》係咁多年來都有人模仿過，太正！」

講到有關進軍大巨蛋開巨型演唱會一事，她說：「我覺得可以再做大佢，咁今年都努力籌備緊，睇吓搞唔搞到巨型演唱會，咁香港就真係要睇吓場地，好似缺乏一啲戶外好大嘅場地。」提到是否對入紙紅館的意欲大減，她說：「又唔係冇興趣，不過我鍾意試新嘢。」她直言若果有機會開香港演唱會，最希望在戶外舉行。」

莫文蔚望在香港戶外場地舉行演唱會。（張祖銘攝）