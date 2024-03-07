容祖兒孖Twins現身M+拍綜藝　天后超短裙造型意外曝光勁誘人

容祖兒（Joey）同Twins一向出名感情相當好，三人近年更憑着內地真人騷《因為是朋友呀》在內地打開知名度，他們更組成「龍虎豹」組合。今日（7日）有網民在小紅書分享身處於M+博物館看到了Joey和Twins的蹤影，並且發文分享，意外曝光拍攝新綜藝的造型，成為熱話。

三姐妹一起推出綜藝節目《因為是朋友呀》。（影片截圖）

今日（7日）有網民在小紅書分享身處於M+博物館看到了Joey和Twins的蹤影。（小紅書截圖）

該名網民在小紅書寫上：「阿Sa阿嬌容祖兒喺M+博物館，原來真人容祖兒最靚女。」照片中可見阿Sa和阿嬌都是以背面示人，阿Sa全身藍色牛仔風格打扮現身，而阿嬌則全黑打扮露出長腿，唯一可以清晰可見容祖兒面向鏡頭展露燦爛的笑容，並且身穿超短裙示人，露出迷人長腿。最值得一提的是網民留言看到焦點所在就是三個都那麼喜歡着長靴，另外其他網民則表示：「拍完就走了，因為公眾地方不能停留太久。」

據知他們今天現身是為了拍攝綜藝節目《因為是朋友呀》新一季單元，而阿嬌較早前接受訪問透露即將與阿Sa和容祖兒拍攝真人騷節目《因為是朋友呀2》，首站會在先在香港拍攝，但內容未知，希望不要太攰的，例如爬山這些。提議鬥瞓覺瞓得耐？阿嬌笑言：「應該阿Sa贏了！或者舒服啲唱K囉，但應該又係阿Sa贏。」

唯一可以清晰可見容祖兒面向鏡頭展露燦爛的笑容，並且身穿超短裙示人。（小紅書截圖）

另外其他網民則表示：「拍完就走了，因為公眾地方不能停留太久。」（小紅書截圖）