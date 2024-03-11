專訪｜羅天宇另類北上掘金　賺幾多仲未知：一路賺到就投資返入去

提起羅天宇就不得不說，「好幸福嗰個！」「女神收割機」這幾字，羅天宇曾和不少女神級藝人拍拖，所以毫無疑問地，這是一個令他既無奈又不可否認的稱號。不過，除了這些稱號，他是否就一無是處，沒有討論空間？



羅天宇被稱「女神收割機」、「好幸福嗰個！」（資料圖片）

羅天宇被稱「女神收割機」、「好幸福嗰個！」以外，是否就沒有討論空間？非也。相反地，近期他用了《婚後事》、《再見.枕邊人》兩套劇集兩個截然不同的角色演釋，去證明給觀眾睇到，他是一個演員而非單純只是一個用花生緋聞娛樂大家的藝人。上年羅天宇離奇地在深圳大搞小食生意，更在半年內連開7間。「唔聲唔聲」就建立起一盤大生意，實在令人震驚。稱他為「女神收割機」的人，現在可能要改口叫「雞蛋仔大王」了。

羅天宇上年開始在深圳開小食店，半年內增加到7間。（資料圖片）

雞蛋仔大王

近年他和幾個圈中好友合資在內地大搞港式小食生意，竟然「殺出一條血路」，分店更是愈開愈多。現時他們已準備開設第7間分店，亦被喻為行內少見，搞生意最成功的藝人之一，原來他們一班兄弟當初創業的目的，源於一個小夢想。

羅天宇在《01娛樂》專訪中透露，說：「內地門檻比較低，你話係咪完全為咗賺錢呢...當然賺到錢係好啦，如果可以就開到全中國都係。我覺得最開心一樣嘢係，可以同到兄弟一齊做生意。」

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深圳開小食店有段故

他續指，這個夢想是由藝訓班開始的。他說：「訓練班出嚟，大家都會去打籃球，去玩，一齊搵嘢食，可能去九龍城，去彩虹，搵到一啲好平嘅，性價比勁高嘅，會好開心！因為大家人工都唔高，搵到啲平靚正嘅，會有滿足感。有一日去到間，大家就話好正，將來儲啲錢一定要夾份。點知而家就實現中，雖然唔喺香港。」他表示，相比香港，內地開業成本較低，生意亦擴展得更快。他說：「當然將來都想喺香港開。」

羅天宇、李興華和張景淳三兄弟拍住上。（資料圖片）

窮到要忍肚食平價下午茶餐

羅天宇坦言，當初讀藝訓班，演戲一齊做士兵時，收入真的有限。他說：「未去到食魚蛋都要慳，但係你話啲貴價餐廳真係唔會去，所以我哋都係去搵平價茶餐廳，冰室，掃街。我記得我哋搵到一間$33嘅下午茶餐，米線有肉有魚，有堆嘢飲，開心到呢。我哋lunch唔會去食，可能會等到3點，4點先去食，餓住都等埋。」

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羅天宇坦言，初入行時樣樣都要慳。（資料圖片）

回想起這段「慳飲慳食」的日子，雖然辛苦但卻開心，他說：「正㗎，大家一齊坐喺嗰間餐廳吹水，可能打吓機食吓嘢，係一個幾開心嘅回憶。」

羅天宇透露，當初開店的起因，是因好兄弟李興華因疫情所限而長居內地，後來李興華決定打本讓其本職廚師的父親「有啲世藝做」，才開了一間小食店。再後來，羅天宇和張景淳決定加入這盤生意，中間搵到了一個專業經營飲食市場的人幫手，才一步一步將生意做大。

羅天宇坦言，初入行時要等下午3，4點去食平價下下午茶。（資料圖片）

三兄弟各司其職

三兄弟一齊做生意，他們也按各自所長分工。羅天宇說：「Stanley（張景淳）係嘢食方面，我就係設計方面，興華負責對外方面，因為佢好多嘢，溝通上面都可以即時做到，所以佢係最辛苦。多咗內地partner令我哋行快好多，點解我哋半年可以開7間，好大原因都係佢。」

小食店名叫「Ohlike」，名字竟然是沒有什麼特別含意。他解釋說：「其實我哋花咗好多時間，係極難。譬如雞蛋仔，蛋冇啦，香港小食冇，買都買唔到，而呢個名咁啱有喺度，我哋就用呢個。呢個都唔係第一選擇，而且好多個之後...」

講到小食店的名字由來，羅天宇笑言其實沒有太大含意，只因為這個名字是揀剩的。（資料圖片）

北上掘金真係好？

訪問中羅天宇也透露，現時生意發展得不錯，他說：「每個地方都唔同，所以要拉上補下，實際（賺）幾多又唔可以咁講，不過（整體）係向好嗰方面。我哋一路將賺到嘅錢擺返入去，但係暫時冇實質一個數，我哋一路賺到就投資返入去。」

談到小食店的經營，雖然羅天宇是老闆，投資者，但亦會親自落手落腳招呼人客。他說：「有魚蛋、碗仔翅，雞蛋仔，仲有個大啲嘅雞蛋仔，入面有涵，嚟緊都會推出新嘢，咖啡雞飯之類，因應當地口味供應。」

都幾多粉絲幫襯。（資料圖片）

做老闆一樣要落場接待客人

「你做一排就知，如果啲人唔想試，你有都冇用。啲人嚟到就係食雞蛋仔，可能有啲好特別嘅紫著，芋頭，佢都覺得原味好，穩陣啲。要推薦佢哋先會試，但係九成人都會試完食返原味。」

經營方面，他們曾遇到不少難題，他說：「前嗰排有段困難，因為開學唔夠人手，我同張景淳都要過幾日返去幫手整雞蛋仔，因為請唔到人。」記者笑言肯定有很多人認得他們是明星，一邊幫襯一邊影相，羅天宇笑了一笑，就說：「有啲人都會影吓相，同埋而家穩定咗，我哋個團隊大咗就有一個人幫我哋請人同管人，咁就舒服好多。」

羅天宇真係要落手整雞蛋仔。（資料圖片）

搵夠唔使拍劇？

看上去，他們三兄弟已漸漸建立起屬於他們的小食王國，記者問：「生意做大，成為億級飲食王國老闆後，會唔會唔再做藝人拍劇？」羅天宇就回答：「我覺得拍劇都係要，可能產量冇咁多，但係因為我鍾意呢樣嘢，同埋佢都係咁多年嚟一路維持我生計，亦都係我生意嘅起步。我覺得有得做嘅時候，仍然都可以做。」

攝影：陳順禎

場地提供：Velo Italian Bar & Grill

服飾：dotshop