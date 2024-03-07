婚後事｜羅子溢演技大爆發　獲視后老婆楊茜堯加持：今次有機

羅子溢和陳自瑤今晚（7/3）現身電視城出席無綫綜藝節目《獎門人 Happy Easter 感謝祭》錄影。提到二人有份演出的無綫劇集《婚後事》播出至今，熱度爆燈，掀起不少網上熱話。

羅子溢演技大獲好評。（葉志明攝）

陳自瑤接受《香港01》訪問時表示：「我今日睇咗新聞指佢微表情，係勁到可以攞埋視帝，真係力推佢。（你而家仲晚晚睇留言唔使瞓？）哈哈，開頭係誇張啲，又唔係瞓唔到，只係瞓少啲，始終都想知觀眾對呢套劇嘅感受。今個禮拜五謎底就會揭盅。」

陳自瑤都讚羅子溢演技。（葉志明攝）

羅子溢接著說：「其實我哋公司都好多勁人，年尾應該仲有好多勁人會出，到時一齊玩吓。（自己表現如何？）我覺得今次自己發揮得唔錯，因為拍咗咁多年電視劇，今次係我第一次有咁多人肯定同讚賞嘅聲音，同埋套劇喺唔同嘅地方收視率嘅排名都幾高。（出街有冇人鬧你？）哈哈，好彩我好錫個囡，挽回返少少嘅分數。（老婆對你有咩評價？）佢未睇，佢只係睇咗啲文戲，但動作戲就未睇。因為佢開緊工，咁所以未追得切。不過相信佢都有睇報道嘅，因為都鋪天蓋地。你見我咁開心咁企喺度，你就知我冇事啦，哈哈。不過頭嗰集佢係有睇過，佢都係嗰句做得幾好今次有機提名。」

羅子溢和陳自瑤今晚現身電視城出席無綫綜藝節目《獎門人 Happy Easter 感謝祭》錄影。（葉志明攝）

羅子溢坦言今次是入行以來，最多人讚賞其演技的一次。（葉志明攝）