戀愛兄妹｜《換乘戀愛》製作人推全新戀綜　在親兄妹見證下覓愛人

韓國戀愛綜藝再度刷出新高度！由話題韓綜《換乘戀愛》前製作人李真姝製作的全新家庭干預戀愛真人騷節目《戀愛兄妹》，已於日前首播，預料節目中的感情瓜葛將更錯縱複雜！《戀愛兄妹》是一部史無前例將親兄妹作為主要拍攝對象的真人騷，節目中兄妹們必須聚在一起，各自在對方眼簾下互相尋找戀人、見證對方的浪漫史。

節目中兄妹們必須聚在一起，各自在對方眼簾下互相尋找戀人。

《戀愛兄妹》由話題韓綜《換乘戀愛》前製作人李真姝製作，屬全新家庭干預戀愛真人騷節目。

節目從第一集起便充滿爆點，一眾成員必須偽裝互不相識，以最客觀的角度認識所有成員，極度考驗素人們的演技！有別於一般戀綜，《戀愛兄妹》亦加入了大量新玩法，如兄妹們都要投出喜歡的同性成員、哥哥要推測妹妹的約會任務，看似充滿娛樂性的環節中，讓兄妹們對彼此更見了解。到底家人們一起談戀愛成為愛情的障礙，還是極大的助力呢？

透過各項任務，兄妹們對彼此更見了解。

《戀愛兄妹》由韓國人氣製作人李真姝傾力打造，過去她有《花樣爺爺》系列、《一日三餐》、《尹食堂》等，其後更憑紅遍全球的戀愛實境綜藝《換乘戀愛》第1、2季走上事業生涯的顛峰，同時讓戀綜成為備受觀眾追捧的熱門題材！近日她在訪問中談到離開舊東家和一手帶大的《換乘戀愛》時，她認為綜藝節目在時代的洪流裡不斷成長：「當時OTT平台還不流行戀愛真人騷，原因是相親節目的收視率不太理想，對於在電視頻道觀看節目的觀眾來說，很難將素人演出者的臉和名字聯繫起來。但是事實上，比起笑聲，現在的綜藝更重視共感，這就是我在製作《換乘戀愛》時最關注地方。」

宰亨顏值相當高，甚有偶像Feel。

另一位哥哥龍宇。

全新愛情實境節目《戀愛兄妹》由知名模特兒韓惠珍、大熱女團(G)I-DLE成員薇娟、綜藝新星Code Kunst、歌手BamBam和來自剛果的兄妹檔Jonathan和Patricia主持，他們將一同見證這些親兄妹的戀愛故事。節目逢星期六在「黃Viu」上架，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

(G)I-DLE成員薇娟有份主持。