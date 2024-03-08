婚後事｜陳自瑤火辣舞衣性感舞姿熱爆網　連舉酒杯都有專人指導

《婚後事》第九集上半敘述視點是張明芯Emma（陳自瑤Yoyo飾），標題是「一人不忠，二人有責」。明芯逼迫女兒潘悅（鄭淽月飾）用功，終引起悅悅反感激烈反抗；心力交瘁的明芯忍不住將不幸的責任推給潘善仁（羅子溢飾）。甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）見明芯母女關係變差，苦勸明芯不要因自己力求完美地奉獻，逼迫別人接收並自覺是唯一受害者，更鼓勵明芯做真正喜歡的事，令明芯重拾對跳舞的熱誠，終能成功跳出受害者視點。



婚後事｜賴慰玲超強「抑壓喊」功架震撼網民：值得更多女一機會

陳自瑤上載熱舞拉丁花絮圖片。（陳自瑤IG圖片）

陳自瑤上載熱舞拉丁花絮圖片。（陳自瑤IG圖片）

修長白滑美腿更是贏盡正評

昨晚明芯為了尋回真我、在家中陶醉熱舞一幕洗版式熱爆網，Yoyo除了獲讚舞姿誘人，一雙修長白滑美腿更是贏盡正評！該場約一分半鐘的熱舞戲，明芯先是拿著封塵性感舞衣回憶昔日與善仁的快樂片段、之後換上大露背＋露腰性感舞衣的明芯，邊飲酒邊在不快記憶的伴隨下、在家中獨自跳起昔日最愛的舞步。

Yoyo的拉丁舞場口，由昔日與善仁的開心回憶切入，網民大讚二人演繹甜蜜夫妻時，眼神同笑容都大不相同，是有演技的表現。

Yoyo的拉丁舞場口，由昔日與善仁的開心回憶切入，網民大讚二人演繹甜蜜夫妻時，眼神同笑容都大不相同，是有演技的表現。

Yoyo的拉丁舞場口，由昔日與善仁的開心回憶切入，網民大讚二人演繹甜蜜夫妻時，眼神同笑容都大不相同，是有演技的表現。

陳自瑤火辣舞衣性感舞姿熱爆網。（陳自瑤IG圖片）

陳自瑤火辣舞衣性感舞姿熱爆網。（陳自瑤IG圖片）

該場戲Yoyo可謂施盡渾身解數，除了極盡貼身的舞衣將其美好身段表露無遺、跳舞動作亦相當專業撩人，最後Ending的曲膝嫵媚望鏡更在網絡瘋狂洗版！今日，無綫官方社交網專頁曝光相關場口拍攝花絮，據知該場1分半鐘戲原來是拍攝中途臨時加插，Yoyo更為此專誠學跳拉丁，十分敬業；而單是拍攝就花了足足三個小時；而Yoyo埋位前，除了要出動三個專業化妝師為其裝身外，每個跳舞動作均有專人貼身臨場Fine Tune。

舉個酒杯都有學問。

Emma大解放跳熱舞拉丁！

Emma大解放跳熱舞拉丁！

花絮片段所見，Yoyo除了要反覆練習扭動腰肢動作，單是舉起酒杯如此簡單的動作，也有專人調教手部高度及其他細節，足見台前幕後均相當認真；網民還大讚《婚後事》「真係每一集都有驚喜」！

Emma煩音教女，隔住個Mon都覺得煩。

Emma煩音教女，隔住個Mon都覺得煩。

另昨晚明芯與悅悅的吵架戲，及Davey苦勸明芯場口亦引發不少共鳴；先說教女場口，由於悅悅成績突然一落千丈，兼且明芯發現悅悅找來外婆Nancy（黎燕珊飾）「頂包」簽名，遂向悅悅大興問罪之師； 雖然明芯尚算好聲好氣，但悅悅卻反叛地句句頂撞媽咪：「我唔想再溫喇，唔好再逼我溫書啦，我真係好憎讀書呀！」

悅悅駁嘴呢一幕，令唔少網民大為感嘆，並忍不住指虎媽必看。

悅悅駁嘴呢一幕，令唔少網民大為感嘆，並忍不住指虎媽必看。

悅悅駁嘴呢一幕，令唔少網民大為感嘆，並忍不住指虎媽必看。

當明芯強硬表示：「做得我個女，唔可以讀唔成書」時，悅悅再度爆Seed反擊：「你唔好認我做女咯，做你個女都唔開心」 、 「Daddy做錯事你就唔鍾意佢，我做錯事你就唔鍾意我，我夠唔鍾意做你個女咯」，該幕除了童星月月獲讚，場口對白亦被指是「虎媽教科書」，反思位相當多。而之後Davey苦勸明芯一幕，亦是句句到肉，難怪網民封黎諾懿為劇中「最強金句王」

Davey教Emma唔好逼死身邊人，每句對白都勁入肉！

Davey教Emma唔好逼死身邊人，每句對白都勁入肉！

Davey教Emma唔好逼死身邊人，每句對白都勁入肉！

Davey教Emma唔好逼死身邊人，每句對白都勁入肉！

Davey教Emma唔好逼死身邊人，每句對白都勁入肉！

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Davey向明芯說：「你最錯係堅持做完美人妻同阿媽，你一味犧牲，畀你愛嘅人好大壓力，佢哋唔會得到幸福架！」、「係呀，你對佢哋好好呀，愛到冇晒自己，但當有咩唔啱你心水，你就好似追債咁同佢哋講：『喂，我付出好多架，你咁樣對我？』」「佢哋會覺得你嘅愛唔係無條件架，佢哋驚唔達標、驚你唔開心、驚畀你怨，咁點會開心呢？」