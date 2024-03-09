玲玲友情報｜行仔親述誤食「炸屎」快餐經歷　友人透露同環保有關

堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》。第28集主題為「餐廳唔係咁樣開」。原來好戲在後頭，在節目尾聲，主持之一的行仔大爆快餐店食炸雞變成「炸屎」的恐怖經歷...



堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》。第28集主題為「餐廳唔係咁樣開」。（《玲玲友情報》截圖）

節目中，蔡景行（行仔）講述當時情況，說道：「我去快餐店食，入面有啲雞粒，頭5粒都冇咩啫。突然間食到一粒，有屎味......」這時候不止是玲玲師傅當堂打個突，就連幕後拍攝人員都忍不住偷笑。

蔡景行（行仔）講述誤食「炸屎」快餐。（《玲玲友情報》截圖）

蔡景行（行仔）講述誤食「炸屎」快餐。（《玲玲友情報》截圖）

名廚楊尚友就即時插嘴：「咁啲人就可以問你鍾意食屎味朱古力，定係朱古力味嘅屎。」（《玲玲友情報》截圖）

蔡景行（行仔）續說：「咁我就問我啲friend...」名廚楊尚友就即時插嘴：「咁啲人就可以問你鍾意食屎味朱古力，定係朱古力味嘅屎。」蔡景行（行仔）又繼續說：「真係有屎味，我就覺得好奇怪，我就問我啲friend有冇食到。冇，就得我嗰粒係，於是我掰開佢啦，嗰粒『雞粒』入面係黑色！」

蔡景行（行仔）又繼續說：「真係有屎味，我就覺得好奇怪，我就問我啲friend有冇食到。冇，就得我嗰粒係，於是我掰開佢啦，嗰粒『雞粒』入面係黑色！」（《玲玲友情報》截圖）

之後，行仔問一位在餐廳工作的朋友，對方就告訴他，原來餐廳會有機會將之前的雞粒再重新炸一次。行仔說：「咁佢就有可能擺到...有...唔。」

堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》。（《玲玲友情報》截圖）

每個行業都有不少秘聞，餐飲業多年就流傳一則都市傳說，開名指旺角某餐廳的廚師，在白汁雞皇飯內加料，導致有一輪但凡有「白汁」的碟頭飯銷情變差。無論真偽總之幫襯食肆，千萬不要跟「廚房佬」鬥氣。今晚（6日）《玲玲友情報》嘉賓為楊尚友（Christian），他從事餐飲業30年，見證過「加料」事件，他說︰「細個喺瑞士一間pizza店做part time，嗰時咁啱world cup，一晚整咗300幾個pizza。嗰晚有一位人客不停投訴、不停退貨。後來發現當事人係嗰間餐廳舊時嘅大廚，擺明玩我哋。」最後那位前大廚的pizza獲得「特別」照料，餐廳每位廚師都留下一啖口水作紀念。

（左起）Alan、玲玲師傅及行仔，今晚（6日）主題「餐廳唔係咁樣開」。 3. 本集嘉賓是名廚Christian。

入行30年的Christian見證過不少奄尖客

有難服侍的客，亦有惡死老闆。跑馬地一間粥麵店的老闆娘，素有「元秋」外號以惡馳名，差不多每名食客都捱過罵。節目中玲玲師傅重現老闆娘霸氣鬧人過程︰「嗰日有食客嫌張枱太大，老闆娘就叫人『斬開佢吖笨』；又試過有食客叫一款唔係時令嘅蔬菜，老闆娘回覆『呢個時候無呢種菜，食死你呀』。」這驚人一幕，震撼玲玲師傅跟友人，她委曲的說︰「我好驚，跟住話唔好理喇，個煲仔飯我哋一定要食晒，唔係會鬧人㗎。」原因是入座前，老闆娘已明言不可以有剩菜。話分兩頭玲玲師傅讚餐廳食物確實有水準，她說︰「你諗下跑馬地嗰班客，被你鬧都要幫襯，就知道食物有過人之處。」Christian亦表示自己每星期都要光顧一次才滿足。

Christian直言法國餐並不是為吃飽，獲各人鼓掌支持。

今集玲玲師傅老公何德繼續在節目中「曝光」，他被爆抱怨吃法國餐又貴又浪費時間，重點是「3千幾蚊一個人，食完仲係好肚餓」。擁有法籍的Christian即時作出平反，權威地講出重點︰「同大家講，食法國餐唔係愛嚟食飽嘅，我Christian in Paris講嘅。」引來在場各人拍掌支持，接住他補充說︰「食法國餐係要慢慢食，去諗下廚師究竟煮緊乜嘢故事畀你，係畀緊話題你同你對面嗰個人。」可謂意義深遠。

玲玲師傅見識過跑馬地惡死餐廳老闆娘，嚇出一身冷汗。

玲玲友情報｜安德尊同李錦聯真係「死對頭」？ 背後原來好暖心

J2節目《玲玲友情報》為麥玲玲師傅主持的清談節目，因她除了是玄學師傅外，在演藝、投資、做生意都有涉獵，所以閱歷亦較普羅大眾豐富。節目中麥玲玲師傅會分享各種光怪陸離、大大小小的奇人異事，十分之有趣。

大王安德尊大爆與「死對頭」李錦聯的相處。（J2節目《玲玲友情報》截圖）

上集講完一位外地男星在香港蘭桂坊慘「食檸檬」的遭遇，今集麥玲玲師傅就邀請到「鑽石王老五」大王安德尊上節目，當中更提到安德尊的幕前「死對頭」李錦聯。到底他們期後相處又是怎樣？