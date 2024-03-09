鳥山明離世｜80年代已有《龍珠》粵語版　第一代主角配音竟然係佢

世界知名漫畫《龍珠》、《IQ博士》的畫家鳥山明於2024年3月1日因急性硬腦膜下血腫過身，享年68歲。其生前筆下創作的人物，對80，90年代，甚至是00後一代的人影響都十分深遠。



鳥山明已證實離世。（微博圖片）

遠在1984年《龍珠》第一期發行不久，1986年已經誕生了第一套電視動畫，並於日本電視台播出，至今仍是歷代人氣動畫之一。根據網上資料顯示，其實當年的TVB可說是「跟潮流跟得幾貼」。《龍珠》在1986年日本電視台播出後大受歡迎，兩年後即1988年，TVB已取得日本授權並在自家電視台播出。

鳥山明《龍珠》。（網上圖片）

播畢《龍珠》153集內容後，TVB也曾播出後續幾輯，分別是《龍珠二世》、《龍珠GT》和《龍珠改》，直到《龍珠超》才轉由ViuTV於2021年播出。當年TVB買入不少外語電影及日本動漫，但相較於現時聽日文睇字幕的主流，當年就流行由香港配音員為動漫配音。

鳥山明在《龍珠》連載初期已在漫畫中加入不少《星戰》的機械設計，看到後面的R2-D2嗎？（網上圖片）

根據資料，第一代「悟空」是由周婉侶為少年版配音，而林國雄則是成年版。當中為第一代《龍珠》配音的亦不乏行內知名的配音員，例如為「芝芝」配音的就是《美少女戰士》月野兔的聲演者黃麗芳，牛魔王、海龜和波波亦是由已故，人稱「才叔」的張英才聲演。隨住故事推進，愈來愈多配音員加入為角色配音，例如曾為《多啦A夢》、《He-Man》、《足球小將》配音，觀眾較熟悉的盧國權，亦曾為《龍珠》的白將軍、藍將軍、菲利、斯路、閻王等配音，而行內甚具份量，曾為「孟波」角色配音的張炳強「炳強叔」，當年也是笛子大魔王、傑紐的配音員。較後期，古明華、關令翹、曹啟謙等亦擔任過《龍珠》角色的配音員。

不少配音員都曾為《龍珠》配音。（網上圖片）

不少配音員都曾為《龍珠》配音。（網上圖片）

不少配音員都曾為《龍珠》配音。（網上圖片）

配音員林國雄除了曾聲演《龍珠》主角悟空外，他亦是《聖鬥士星矢》中杜古拉斯、菲路，《魔神英雄傳》龍神號，《幽遊白書》凍矢、魔金太郎，《數碼暴龍》奧加獸，《妖怪手錶》花開爺爺等過百動漫角色的配音員。

去年2023年，踏入80歲，在配音界打滾52年的林國雄亦宣布榮休。（截圖）

去年2023年，踏入80歲，在配音界打滾52年的林國雄亦宣布榮休。林國雄於1971年加入TVB配音組，與已故配音員林保全為同期入職。他在1978年轉投麗的電視後，1987年重返TVB配音組直至上年榮休，是繼資深配音員張炳強後，另一位榮休之TVB配音員。

2008年，周潤發演出了《七龍珠：進化》，在當中飾演「龜仙人」，周星馳更有份擔任監製。（電影劇照）