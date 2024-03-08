謝霆鋒與王菲機場甜蜜同框放閃　被問感情事罕有以五字回應

來自台灣嘅周曉涵Amanda用廣東話介紹自己，她說以前曾去香港宣傳電影，那時候練習過自我介紹。對於今次到澳門做K.SWISS運動品牌活動笑稱自己是Rain粉絲，近距離接觸令她非常興奮，更把握機會合照：「我是她粉絲, 從小就有聽她的歌,念高中大學的時候就很喜歡他，他跳舞真的很厲害！」

來自台灣嘅周曉涵Amanda用廣東話介紹自己，她說久以前曾去香港宣傳電影，那時候練習過自我介紹。

為了跟偶像見面，Amanda更練咗幾句韓文至。於謝霆鋒同樣係Amanda偶像：「他是我少女時代的夢中情人，酷酷帥帥的。」其實周曉涵Amanda最近在台灣正忙電影宣傳，就因為今次有Rain及謝霆鋒同場便立即答應到澳門出席活動。

講到運動，Amanda話她很愛玩瑜伽，加上現時很流行現在很流行運動，平常穿運動服也很好看，所以即使不運動的時候都會穿運動衫，感覺很有活力。所以今日在店內逛逛，見很多運動服也很美，亦會趁機會買多幾對運動鞋。

李幸倪Gin Lee一身運動服出席活動，話平時都好鍾意著運動衫，最近因為準備好多表現，經常排舞，運動衫就最適合。

李幸倪Gin Lee一身運動服出席活動，話平時都好鍾意著運動衫，最近因為準備好多表現，經常排舞，運動衫就最適合。今日出席活動睇Fashion Show，原來Gin Lee小時候就好鍾意睇模特兒行騷，覺得很有型，雖然未有機會試下行騷，但有時都會喺屋企開住音樂扮模特兒Cat Walk。今日活動上Gin Lee好開心可以見到有霆鋒聚舊，而活動上仲有Rain獻唱，Gin Lee話一定會搵機會集郵，因為Rain係佢偶像。

關智斌 Kenny都話好想做模特兒行騷，係佢從小到大的夢想，奈何身高唔夠「我沒有六尺高，呢個夢想一直只能夠放喺夢裏面。

關智斌 Kenny都話好想做模特兒行騷，係佢從小到大的夢想，奈何身高唔夠「我沒有六尺高，呢個夢想一直只能夠放喺夢裏面。我今日個騷好精彩，無論音樂、背景都同表演嘅服裝主題配答得美輪美奐，其實啟發咗我遲啲喺內地舉辦巡迴演唱會用呢個模式。」

今日謝霆鋒同Rain同場，有冇諗下同阿Rain合作下？霆鋒話呢啲事要發生都係順其自然 。

Kenny話平時佢主要係著運動衫，基本上日日做運動，最捨得花錢買運動衫，屋企嘅波鞋沒有一百對亦相差不遠。對於最近舊拍檔張致恆Steven經濟又再出現問，Kenny有冇關心下？Kenny 話有睇到新聞，Steven喺新年都有傳訊息俾佢。（一直都有聯絡？）有嘅，大家問候一下。

另外，今日Kenny喺澳門活動上難得同霆鋒見面，Kenny話佢哋有半年冇見過面，笑言要跟霆鋒拜年攞利市。謝霆鋒講到Kenny要向佢攞利市就話Kenny搞錯了，論輩分年紀Kenny係要俾利市佢。「佢誤會咗我哋嘅年齡，我後生過佢。」

被問到，王菲都鍾意滑雪嗎？ 霆鋒話王菲佢唔滑嘅，對於最近又有關於佢同王菲感情嘅新聞，霆鋒笑笑口：「唔講呢啲喇！ 」

今日謝霆鋒同Rain同場，有冇諗下同阿Rain合作下？霆鋒話呢啲事要發生都係順其自然 。至於今日出席運動品牌活動，霆鋒話近年佢做多咗運動，因為拍戲有唔少動作場面，盡可能多做運動鍛鍊，而運動當中佢最鍾意滑雪，亦剛剛去過日本滑雪。（王菲都鍾意滑雪嗎？） 霆鋒話王菲佢唔滑嘅，對於最近又有關於佢同王菲感情嘅新聞，霆鋒笑笑口：「唔講呢啲喇！ 」

另外新年期間傳出謝賢四哥身體出了問題，霆鋒立即為爸爸澄清話：希望大家唔好亂咁傳，佢好好，我有同老豆見面，佢嘅情況我好清楚，大家唔使擔心！」